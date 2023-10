Ayuso da por hecho que la final del Mundial 2030 será en el nuevo Bernabéu

Madrid celebra la adjudicación del Mundial de fútbol de 2030 a España, como coanfitriona junto a Portugal y Marruecos, además de Uruguay, Argentina y Paraguay que servirán de sede para tres partidos del campeonato. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, cree que será una "gran oportunidad" para que la ciudad "vuelva a sorprender al mundo".

Ayuso habló del estadio Santiago Bernabéu, que tiene prevista su reinauguración para los próximos meses, como la sede de la final del Mundial 2030. Así estaba previsto en el plan inicial de la candidatura y, aunque no ha sido confirmado por ahora, todo apunta a que sigue igualmente previsto así. La presidenta de la Comunidad lo dio por hecho en la sesión de control del pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves.

"Hoy amanecemos con una nueva noticia para Madrid muy buena, que la final del Mundial del 2030 va a tener nuestra región, nuestra capital, como escenario el Santiago Bernabéu y creo que va a ser una gran oportunidad para que Madrid vuelva a sorprender al mundo por todo lo que ofrecemos a tantos ciudadanos de todos los rincones de España y de fuera", señaló Ayuso.

Celebró que la Comunidad de Madrid se encuentra "en uno de nuestros mejores momentos a la hora de atraer turismo, empresas, artistas, estudiantes". "Y lo hacen porque somos una región de libertad, que eso lo explica todo", puntualizó.

"Somos la región de las alianzas, donde merece la pena luchar, pelear cada día, donde los ciudadanos no viven para los políticos, para el poder político, ni para pagar los excesos y con un gobierno que no solo es austero, sino que no se mete en sus vidas. Nosotros trabajamos para quienes más lo necesitan", añadió.

El Bernabéu para la final

El Santiago Bernabéu ya está acostumbrado a albergar las finales de los torneos más importantes del fútbol. Mundiales, Eurocopas, Champions, Copa Libertadores... Todas ellas se han disputado al menos una vez en el estadio del Real Madrid. Es el único estadio que ha logrado algo así en el fútbol.

La del Mundial del 2030 no será la primera final de Copa del Mundo que se dispute en el Bernabéu. Ya ocurrió en 1982, un torneo que se celebró íntegramente en nuestro país y que fue sede de la final entre Italia y Alemania Federal que terminó con triunfo de los italianos por 3-1.

Además del torneo mundialista, el Santiago Bernabéu también ha sido anfitrión en una final de Eurocopa. Fue en 1964 y tan solo contó con cuatro participantes: España, Dinamarca, Hungría y la URSS. Se jugaron dos partidos en el campo madridista, la victoria española por 2-1 contra Hungría en las semifinales y la final entre la selección española y la selección soviética que acabó con triunfo español.

