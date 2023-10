Lewandowski se perderá El Clásico: la lesión que sufre es más grave de lo esperado

Malas noticias para el FC Barcelona. La sufrida victoria contra el Oporto en la Champions League (0-1) ha tenido consecuencias en la plantilla de Xavi Hernández. El entrenador catalán no podrá contar con su estrella, Robert Lewandowski, para el encuentro contra el Granada del fin de semana y lo peor es que no llegaría a jugar El Clásico del próximo 28 de octubre.

El Barça informó que "as pruebas realizadas esta mañana han mostrado que Robert Lewandowski sufre un esguince en el tobillo izquierdo". El club comunica su baja, pero no da un tiempo fijo para su ausencia. Sin embargo, el diario Sport avanza que no podrá estar disponible por algo más de un mes.

Lewandowski se perderá el partido contra el Granada y tampoco irá con su selección durante el inminente parón internacional. La esperanza del Barça era volver a contar con él al reanudarse la competición, pero seguramente no vuelva hasta noviembre. Además de El Clásico y el duelo de este domingo, se perdería dos partidos más (ante el Athletic y el Shakhtar, ambos en Montjuic).

Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que Robert Lewandowski sufre un esguince en el tobillo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad

La lesión de Lewandowski fue una de las claves del partido que enfrentó al Oporto y al Barça en Do Dragao. El polaco tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 34, siendo sustituido por Ferran Torres, tras ser víctima de una fuerte entrada por parte de David Carmo. El árbitro del partido no amonestó al central portugués por su fea acción.

Lo positivo para el Barça fue que Ferran, tras entrar como recambio de Lewandowski, marcó el único tanto del encuentro (su cuarto gol de la temporada) que dio la victoria al conjunto azulgrana. "Robert tiene un golpe muy fuerte en el tobillo. Vamos a ver si recuperamos a todo el mundo para el domingo", decía Xavi sobre el estado de su figura. Este jueves llegó el jarro de agua fría.

También tuvo que retirarse durante el partido Lamine Yamal, que abandonó el campo en el 81 por Marcos Alonso. "Lamine se sentía mal, estaba indispuesto. Le dolía la barriga y hemos aprovechado cuando el juego estaba parado", explicó Xavi Hernández en rueda de prensa.

Con la victoria, el Barcelona se coloca líder en solitario del grupo H de la 'Champions' que comparte con el Oporto, el Shakhtar y el Amberes: "Hemos tenido muchas dificultades: la lesión de Robert (Lewandowski), quedarnos con diez por la indisposición de Lamine (Yamal)... Pero es el Oporto, estamos en su casa y hemos competido", destacó el técnico catalán.

Hizo hincapié en que su equipo suma "seis puntos de oro sin haber encajado goles en los dos partidos" y afrontando "bajas sensibles", como las de Frenkie de Jong, Pedri y Raphinha. Sobre el partido, detalló que el Barcelona hizo "una primera parte bastante buena, a lo mejor con demasiadas pérdidas", y aseveró que faltó "controlar más en la segunda".

