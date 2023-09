Pep Guardiola, sobre el 'caso Negreira': "Ganamos porque éramos mucho mejores que los rivales"

Un nuevo escenario para el 'caso Negreira'. El cambio del tipo penal de las acusaciones, entre ellas al FC Barcelona, a un delito de cohecho ha removido las arenas del fútbol español. Este viernes, el Sevilla FC renunciaba a estar representado por su directiva en Montjuic en protesta. Pero el caso, por su gravedad, traspasa fronteras y le han preguntado sobre ello a Pep Guardiola.

Guardiola perteneció a la plantilla del primer equipo del Barça entre 1991 y 2001, año en el que comienzan los pagos del club a José María Enríquez Negreira. Luego dirigiría también al equipo entre 2008 y 2012, un periodo lleno de gloria con dos títulos de Champions League y un triplete.

Aquellos éxitos, como el resto del Barça en la 'era Negreira', quedan en duda por los pagos de más de 7 millones que recibió el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Guardiola, aunque no quiere opinar del caso hasta que el proceso judicial acabe, está seguro de que sus trofeos, si se ganaron, fue "porque éramos mucho mejores que nuestros rivales".

Así lo señaló Guardiola este viernes en rueda de prensa, durante la previa del partido que enfrentará al Wolverhampton y al Manchester City: "Esperen y verán… Es lo que nos pasó a nosotros cuando todos nos acusaban de haber hecho algo malo. Dejen que la justicia siga su proceso. Hasta ahora lo que escuché... no lo vi ni lo leí mucho porque estoy fuera de eso, pero no vi que el Barcelona realmente, realmente, realmente pagara a un árbitro para obtener un beneficio. No vi eso, no lo leí. Por eso quiero esperar para opinar, porque el Barcelona va a defender lo que tiene que hacer y ya veremos", dijo.

Guardiola, que ganó diez títulos como entrenador del Barça, añadió que "lo que estoy bastante seguro es que cuando el Barcelona ganó fue porque eran mejores que sus oponentes": "De eso estoy bastante convencido ahora mismo. En nuestros días, ganamos porque éramos mucho mejores que nuestros rivales. Y cuando no lo fueron, no ganan, pierden. Pero la justicia decidirá lo que realmente pasó", añadió.

Pep Guardiola, en rueda de prensa Manchester City

Ancelotti, preocupado

Su discurso difiere en gran medida con el del italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, que se mostró "preocupado, como todo el mundo del fútbol" tras conocer las últimas informaciones sobre el 'caso Negreira' en el que el juez imputó el jueves al Barcelona por cohecho e instó a "dejar trabajar a la justicia".

"Sobre este tema, estoy preocupado; como todo el mundo del fútbol de un asunto tan grave. La justicia está trabajando en esto y tenemos que dejarles trabajar", dijo en rueda de prensa. "40 años que vivo en este mundo del fútbol y cuando pasan este tipo de asuntos a todos nos preocupa. Ojalá que la justicia pueda hacer su trabajo y llegar a una solución", insistió. El 'caso Negreira' abre una brecha importante.

