Joao Félix lanza un 'dardo' a Simeone y al Atleti: "Nunca me adapté a las ideas del entrenador"

Joao Félix parece vivir un cuento de ensueño desde que aterrizase en Barcelona en el último día del mercado de fichajes. El delantero portugués parece haberse reencontrado con su mejor versión y eso que solo ha jugado un puñado de partidos con el conjunto que dirige Xavi Hernández.

Su situación ha cambiado radicalmente sobre el terreno de juego y ha vuelto a sonreír sobre el césped. Ha disputado tres partidos y ha logrado tres goles y una asistencia. Unos números que han provocado que las expectativas se hayan vuelto a disparar tras lo visto en este arranque de temporada.

Joao Félix ha querido reivindicarse en unas declaraciones a Mundo Deportivo y además ha dejado unas contundentes palabras hacía el Atlético de Madrid y Diego Pablo Simeone. El futbolista reconoció que nunca llegó a adaptarse al estilo del conjunto rojiblanco y, por tanto, no se pudo ver su mejor nivel.

[El Barça se da un festín frente al Antwerp al ritmo de un gran Joao Félix en su estreno en Champions]

"Quien está mal se tiene que cambiar de sitio. Lo he hecho antes para el Chelsea y lo he hecho ahora para el Barcelona porque no estaba bien allí, no me adapté a las ideas del club y del entrenador, pero siempre intenté hacerlo lo mejor que podía", apuntó el delantero portugués al citado medio.

Unas palabras que dejan claro que nunca estuvo a gusto con Simeone, lo que propició que en el pasado mercado invernal tuviese que marcharse rumbo al Chelsea. Allí tampoco triunfo y tuvo que volver a la disciplina del Atleti, donde sus rencillas con Simeone le obligaron a salir del club.

Joao Félix celebra su segundo gol con el Barcelona en Champions junto a sus compañeros. REUTERS

Renunció a dinero

Joao Félix demostró sus ganas de vestir la camiseta del FC Barcelona este verano a través de unas declaraciones reproducidas por el periodista Fabrizio Romano. En ellas, dejó claro que quería cambiar de aires y poner rumbo a la Ciudad Condal lo antes posible. Sin embargo, esta operación no se cerró hasta el último instante del mercado veraniego.

Además, debido a las dificultades económicas del club presidido por Joan Laporte, el delantero portugués accedió a bajarse el sueldo para poder cumplir uno de sus sueños. "Renuncié a una cantidad significativa de dinero de mi sueldo. Pero necesitaba cambiar, necesitaba ir para un sitio en que pudiese practicar mi fútbol", aclaró Joao Félix.

La decisión de marcharse al Barça para haber sido todo un acierto para Joao Félix en este arranque de temporada. El futbolista ha vuelto a brillar como hacía mucho que no se veía y se ha convertido en uno de los jugadores más importantes para Xavi Hernández en este arranque.

Sigue los temas que te interesan