Aleksander Ceferin: "Procesar a Luis Rubiales por un beso es ilógico"

El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, opinó sobre toda la polémica que ha rodeado a Luis Rubiales durante las últimas semanas. Censuró su acto, pero calificado de "ilógico" el proceso judicial abierto contra él por el beso a Jennifer Hermoso.

Ceferin se refirió al 'caso Rubiales' en una entrevista que ha concedido al medio esloveno N1. El máximo dirigente del fútbol europeo reconoció que mantuvo contactos con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

"Lo que hizo Rubiales fue inapropiado e incomprensible", aseguró el máximo mandatario del fútbol europeo. "Pero cuando leí que su actitud fue considerada como un delito grave... Como abogado, eso me parece completamente ilógico", subrayó.

"Hablamos varias veces. Su acción fue inapropiada e imprudente, al final no pudo ganar esta batalla. No podía quedarse. Hablamos varias veces y mi opinión fue que era mejor para la Federación española que dimita. Sin embargo, no puedo decir cuánto de decisivo fue mi consejo", explicó Ceferin.

El presidente de la UEFA habló también del aspecto femenino: "Es importante en todos los negocios. Tengo tres hijas y esposa, casi necesitaría un cupo masculino en casa (risas). Por un lado, necesitamos absolutamente más mujeres en el fútbol, pero, por otro, “encontrarlas” ni siquiera es fácil", afirmó.

"Hablamos principalmente sobre el hecho de que necesitamos crear un código de conducta que establezca claramente los límites del comportamiento aceptable y determine las consecuencias cuando se cruza la línea", explicó como instrucción a llevar a cabo.

En concreto, el presidente de la UEFA señaló a los medios de comunicación de magnificar lo ocurrido. "La prensa llevó esta historia a este nivel de importancia", añadió Ceferin sobre la acusación de agresión sexual que recae ahora sobre Rubiales.

Segundo pronunciamiento

Hace veinte días Ceferin ya se pronunció sobre el caso y condenó el comportamiento del por entonces presidente de la RFEF. Tildó su comportamiento de "inapropiado" en una entrevista concedida al diario L'Equipe: "Por supuesto, lo que hizo fue inapropiado. Todos lo sabemos. Espero que sepa que fue inapropiado", apuntó.

Ceferin no quiso entrar demasiado en valoraciones ya que "cualquier comentario que pudiera hacer sonaría como presión". Sin embargo, se mostró entristecido por lo ocurrido con Rubiales: "Sólo tengo que decir que me entristece que un hecho así ensombrezca la victoria de la selección española. Deberíamos cambiar las cosas. Hoy me reuní con Laura McAllister (vicepresidenta de la UEFA) para encontrar formas de cambiar nuestra forma de comportarnos. Debemos hacer más", dijo.

