Ceferin condena el comportamiento de Luis Rubiales: "Lo que hizo fue inapropiado"

Aleksander Ceferin habló por primera vez de toda la polémica que rodea a Luis Rubiales en la última semana. El presidente de la UEFA condenó el comportamiento del expresidente de la RFEF calificándolo como "inapropiado".

La máxima figura del fútbol europeo todavía no se había pronunciado a cerca del beso de Rubiales a Jenni Hermoso durante la ceremonia de entrega de premios del Mundial femenino. Las primeras palabras de Ceferin llegaron en una entrevista concedida al diario L'Équipe.

Ceferin no quiso entrar demasiado en valoraciones ya que "cualquier comentario que pudiera hacer sonaría como presión". Sin embargo, se mostró entristecido por lo ocurrido con Rubiales: "Sólo tengo que decir que me entristece que un hecho así ensombrezca la victoria de la selección española. Deberíamos cambiar las cosas. Hoy me reuní con Laura McAllister (vicepresidenta de la UEFA) para encontrar formas de cambiar nuestra forma de comportarnos. Debemos hacer más", dijo.

[La FIFA se anticipa y suspende a Rubiales de todas sus funciones a nivel nacional y mundial]

Ceferin condenó el comportamiento de Rubiales, que califica como “inapropiado”: “Por supuesto, lo que hizo fue inapropiado. Todos lo sabemos. Espero que sepa que fue inapropiado. Esto es suficiente por el momento porque los órganos disciplinarios independientes decidirán”.

Por último, habló de su rol como vicepresidente de la UEFA y de cómo queda ahora mismo su situación. “Está suspendido de todas sus funciones, en todas partes. No es necesario suspenderlo dos veces…”, concluyó.

Rubiales se defiende

Luis Rubiales no se ha dado por vencido. El expresidente presentó ante la FIFA un vídeo, al que ha podido acceder EL ESPAÑOL en exclusiva, para defenderse de las acusaciones recibidas en la última semana por su beso a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial. Grabado en el interior del autobús de la Selección, se puede ver a la jugadora comentando con sus compañeras distintos aspectos del momento mostrándose siempre en actitud jocosa y gastando bromas con las otras futbolistas de la Selección.

Una maniobra con la que Rubiales trata de demostrar que la primera versión de Jenni Hermoso se contradice con las posteriores. En las imágenes se puede apreciar cómo la jugadora explica en un tono distendido lo ocurrido durante la ceremonia de entrega de medallas tras imponerse a Inglaterra 1-0 en Sídney.

Sigue los temas que te interesan