Lista de la selección femenina, en directo | Última hora: convocatoria rueda de prensa de Montse Tomé

Víctor Francos, presidente del CSD, ha manifestado su opinión sobre la situación que atraviesa la RFEF y sobre el comunicado que ha lanzado el propio ente federativo. El dirigente espera que las autoridades del fútbol español lleguen a una solución y a un acuerdo con las jugadoras firmantes del comunicado para que puedan regresar al equipo nacional: "No podemos ir a escenarios de más conflicto".

Además, espera que no haya sanciones para las jugadoras: "Es un escenario que no nos gustaría, para nosotros es el peor. Nos gustaría que la federación encontrase con las jugadoras una solución que no nos lleve a un escenario de más conflicto".