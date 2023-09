Rubiales sobre el beso a Jenni Hermoso: "Hubiera hecho lo mismo con la selección masculina"

El expresidente de la RFEF Luis Rubiales siguió su defensa a través de una entrevista en el programa del periodista Piers Morgan, Piers Morgan Uncensored. En ella insistió en que no cometió ningún tipo de abuso ni agresión hacia Jenni Hermoso y explicó su versión de los hechos: "Mis intenciones eran nobles, entusiastas, 100% no sexuales, 100%, repito, 100%. No hubo daño, ni contenido sexual, ni agresión, nada de eso", Y añade: "Mírame a la cara, soy un buen tipo".

La tensa reunión en TalkTV se emitió después de que Rubiales renunciara en la noche del domingo como presidente de la RFEF y vicepresidente de la UEFA. Si bien admite en retrospectiva que habría hecho las cosas de otra manera, aún describe el beso como "un momento muy feliz, una celebración, un momento de euforia". El ya expresidente de la RFEF, no obstante, reconoce que "debería haber actuado de manera más solemne, fría y diplomática".

Piers Morgan insistió con Jenni Hermoso y le nombró el momento en el que dijo en el vestuario que se iba a casar con ella: "Fue una broma. Ella tiene su pareja. ¿Inapropiado para el presidente de la Federación? Entiendo que mucha gente lo malentendiera, pero hay otras que sí lo entendieron. Yo respeto la opinión de todo el mundo, pero no de aquellas personas que faltan a la verdad. Mi forma de actuar fue noble, entusiasta, al 100% no sexual", apuntó.

Siguieron repasando los momentos posteriores a la celebración y llegó el momento del vídeo en el autobús: "Veo a un equipo que ha ganado el Mundial. Escucho lo de: 'beso, beso, beso'. Me llaman 'presi', que es como me llaman mis amigos. Yo no voy a ir dando besos. Quiero leer un mensaje de una persona que estaba en el bus. Una persona del staff, tres días después, me dijo: 'Sólo puede estar inmensamente agradecido por el momento que hemos vivido, y eso es también gracias a ti. Quiero mandarte mi apoyo. Que no se empañe lo que has hecho'".

Durante la charla con Piers, Luis Rubiales insistió, como ya hiciera en la Asamblea de la RFEF, que "el significado del beso a Jenni habría sido exactamente el mismo que el de un beso a una de mis hijas. Entre amigos y familiares, eso es muy, muy común".

Las razones de su dimisión

Rubiales se sinceró y desveló los motivos por los que había decidido dimitir: "No podía seguir por varias razones. La primera es que yo tenía una suspensión y esa suspensión iba a continuar. La segunda razón es la Federación. No es una cuestión de si puedo aguantar todo este tsunami mediático y sí de cómo puede afectar esto a la RFEF. Amo a mi país y al fútbol y no quiero que queden dañados".

"Hablé con mi padre y mis hijas. No es una cuestión de mí. Mis amigos... ellos me dijeron que me centrara en mi dignidad y siguiera con mi vida. Si no lo hacía, seguramente iba a dañar a las personas que quiero y al deporte que quiero. No es únicamente una cuestión mía. Hay una tercera parte muy importante y por eso creo que lo mejor es dimitir"; puntualizó.

"Quiero decirlo, Piers, nuevamente cometí un error, le pido disculpas, pero seamos claros, bajo ninguna circunstancia se trata de una agresión sexual", alegó Rubiales. Piers insistió: "¿Ningún abuso?", a lo que el exmandatario del fútbol español respondió: "Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es un momento efusivo y feliz".

El periodista presionó a Rubiales con la investigación judicial, pero el de Motril respondió de manera tajante: "Tengo plena fe en que la verdad saldrá a la luz y todo estará bien. Mírame a la cara, soy un buen tipo". Piers le preguntó si había pensado en ir a la cárcel. Rubiales respondió: "¿Un criminal? Mira mi cara. Soy una buena persona que en un momento de enorme felicidad, que ganas un Mundial".

Durante la entrevista también se mencionó el gesto en el palco en el que se agarra los testículos: "Esto me da mucha vergüenza... No hay excusas. En España, tanto entre hombres como entre mujeres, hay una expresión que probablemente se traduciría en algo así como 'olé tus genitales' o algo por el estilo. Esta expresión vulgar, básicamente lo que significa es: bravo, bien hecho. Pido disculpas porque no es el comportamiento que debería haber tenido".

