Las futbolistas de la Liga Femenina de fútbol van a la huelga por el bloqueo del convenio

La Liga F y los sindicatos que representan a las jugadoras del fútbol femenino profesional finalizaron sin acuerdo la tercera reunión en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) producida durante la tarde del miércoles. En consecuencia, las futbolistas irán a la huelga los dos próximos fines de semana, correspondientes con los primeros partidos de la temporada 2023/2024.

La reunión se produjo después de que el banco social elevara el pasado viernes al SIMA y al Ministerio de Trabajo la petición de huelga. Además, se dejó bien claro que si no había un acuerdo entre los sindicatos representados en la mesa de negociación (FUTPRO, AFE, Futbolistas ON, CCOO y UGT) y la patronal (Liga F) se pondrá en marcha el citado parón.

La última oferta que propuso la Liga F es de 20.000 este año sin retroactividad con posibilidad de llegar a los 23.000 si hay beneficios de derechos televisivos más una serie de mejoras según anunció ayer en un comunicado, unas cifras que no han convencido después de casi diez horas de reunión. La diferencia insalvable ha estado en el sueldo mínimo. Los sindicatos querían 23.000 al año, bajando de los 25.000 iniciales, la patronal no podía subir más de 20.000 después de ofrecer en una primera toma de contacto 16.000.

Los sindicatos han consultado con las jugadoras la nueva propuesta de la Liga F y, para las futbolistas, sigue sin estar a la altura de lo que merecen. Los sindicatos han propuesto 23.000 euros al año, con posibilidad de llegar a 25.000 si hay beneficios de derechos televisivos, pero la patronal no ha querido valorarla.

Comunicado de la Liga Femenina

La Liga F sacó un comunicado en el que acusa a los sindicatos de "absoluta falta de voluntad" para llegar a un acuerdo que evitara la huelga. Según el escrito, la liga hizo un esfuerzo para "proponer un escenario de paz y estabilidad". De hecho, explica que su primera oferta era eliminar la parcialidad y 18.000 euros al año que alcanzaría los 25.000 en tres temporadas. Sin embargo, fue rechazada y, siempre según el escrito de la Liga F, existió un "un absoluto inmovilismo en sus planteamientos económicos (25.000 euros para la presente temporada y 30.000 euros para la siguiente), sin mostrarse dispuestos a negociar sus exigencias salariales".

[Las jugadoras convocan una huelga durante las dos primeras jornadas de la Liga Femenina de fútbol]

La Liga F ofreció ayer "una nueva alternativa de acuerdo para una única temporada con un salario mínimo de 20.000 euros (esto es, un incremento del 25% con respecto al vigente salario mínimo) con la posibilidad de poder alcanzar los 23.000 euros en base a los beneficios comerciales".

Además, sentenció: "Si no hay acuerdo, desde luego, no habrá sido por el esfuerzo y empeño de Liga F y muy fundamentalmente de sus Clubes". "Esta Liga Profesional, por evitar una huelga, no cederá a la presión ni aceptará propuestas que supongan el colapso económico de la competición, y, por tanto, el fracaso del fútbol profesional femenino", recalcó.

Sigue los temas que te interesan