Sergio Ramos, presentado como nuevo jugador del Sevilla: "Espero que la afición sepa perdonarme"

Sergio Ramos fue presentado este miércoles como nuevo futbolista del Sevilla en un acto que se celebró en la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán. El camero, acompañado por el presidente del club nervionense, José Castro, y por su director deportivo, Víctor Orta, y ante la presencia de Rakitic, Navas o Caparrós, entre otros, atendió a los medios de comunicación para explicar cómo está viviendo este regreso 18 años después a la que fue su casa. Después, saltó al césped para reunirse con la afición sevillista

El camero confirmó que el Sevilla siempre había sido su primera opción: "Es mi primera aparición desde la salida del PSG, podía continuar, pero a veces, por sensaciones, piensas que ya ese ciclo ha terminado, no es cuestión ni de contrato ni de dinero ni de años. Donde me iba a reunir con todos los valores que buscaba era en el Sevilla", apuntó.

Sergio Ramos fue fiel a su gen ganador y dejó claro que su objetivo de ganar algún título: "Cuando llega el momento de plantearme volver es un tema muy sentimental y emocional, cumplir un sueño, cerrar un ciclo, un vínculo con una afición que me vio nacer. Ahora podíamos consolidarlo a nivel deportivo, antes de morirme me gustaría ganar algo con mi equipo del alma que es el Sevilla Fútbol Club. Ojalá pueda aportar mi mejor nivel para conseguir los objetivos del equipo, que sería inolvidable para mí", afirmó.

Relación la afición

Durante la presentación, Sergio Ramos fue preguntado por el cariño recibido por la gente y por el comunicado de los Biris Norte en el que dejaron claro que no les representaba el futbolista.

El camero, una vez más, pidió perdón: "Yo reconocí y pedí disculpas al sector del sevillismo que se haya sentido por gestos que estuvieron mal, esa juventud te hace cometer errores. Espero que sepan perdonarme, ahora venimos todos a defender este escudo y espero hacerle cambiar esa opinión a quienes la mantengan con rendimiento y goles, estamos todos en el mismo barco".

Otro de los temas sensibles de la rueda de prensa fue cuando le preguntaron por una posible vuelta a la Selección. El central no cerró la puerta a pesar de haber comunicado hace unos meses su retirada: "Tomé una decisión porque el fútbol a veces no es solo fútbol. Si las circunstancias se dan, quién sabe, todo el mundo sabe lo que significa para mí representar a mí país. Pero ahora estoy centrado en representar a mi equipo. Pero si las cosas cambian, ¿por qué no?", apuntó.

Sergio Ramos durante su presentación EFE

Sergio Ramos, que se emocionó durante la presentación, no quiso dejar pasar la oportunidad de recordar a su padre, a su abuelo y a Antonio Puerta, tres personas muy importantes para él: "También quería acordarme de tres personas que han marcado la diferencia en mi vida, Antonio Puerta, que tenía una deuda con él y seguro que desde arriba sigue animando y mandando fuerza; de mi abuelo, que me hizo sevillista desde la cuna; y a mi padre, por haberme convertido en la persona que soy, por la personalidad y la humildad que me inculcó desde pequeño".

