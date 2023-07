Sergio Rico, la última hora de su recuperación: la imagen desde el hospital que revela su estado

Sergio Rico mejora en el hospital. Su recuperación avanza lento, pero poco a poco el guardameta español sale adelante de las consecuencias del grave accidente que sufrió en El Rocío al ser golpeado por un caballo hace dos meses. Tras salvar la situación crítica en la que se encontraba, todavía le quedan varios pasos que dar para recuperar su vida normal.

Esta semana Sergio Rico tiene prevista una intervención quirúrgica por un aneurisma. No es nada grave, pero la operación será llevada a cabo para mejorar la recuperación del portero y evitar riesgos. Hay que recordar que el sevillano sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico por el accidente del pasado 28 de mayo.

A su lado siempre ha tenido a su pareja, Alba Silva, quien ha dado a lo largo de estas semanas varias actualizaciones sobre el estado de salud de su marido. Desde que Sergio Rico pudo salir de la UCI, ha tenido a su mujer acompañándole en planta y han ido teniendo momentos que han sido compartidos por ella en redes sociales.

Este domingo, Alba Silva subió a su cuenta de Instagram un recopilatorio de varias imágenes que resumen cómo está pasando estos días ante la situación de su marido. Una de las instantáneas, la más comentada, muestra a la periodista junto a Sergio Rico en la cama y permite ver el estado en el que se encuentra él.

"No tengo mucho que enseñaros o contaros, o quizás sí, porque podría escribir un libro con todas las emociones que he sentido durante estos dos meses, pero prefiero quedarme con lo importante, que ESTAMOS BIEN y que no tendré vida para agradecer tanto cariño en cada uno de vuestros gestos y mensajes. Gracias y más gracias", escribió Alba Silva en su publicación.

La imagen de Alba Silva y Sergio Rico en el hospital

Además, entre las instantáneas también muestra un mensaje en una pizarra que Sergio Rico le escribió en el hospital: "¡Buenos días pequeña! No hay dudas de que te volvería a elegir una y mil veces más. Mi mayor tesoro, sin duda, eres tú. Te amo con todo mi corazón".

Sergio Rico, que llegó a pasar 22 días en coma inducido, ha protagonizado una recuperación milagrosa. Ahora el foco está puesto en la operación por el aneurisma cerebral: "Sergio se encuentra bien. Gracias a Dios, está muy bien y bueno, cuando los médicos lo consideren oportuno le operarán", informó Alba Silva.

