Las graves amenazas del presidente de Las Palmas a un periodista: "Como te vea, te escacho la cabeza"

Miguel Ángel Ramírez, presidente y máximo accionista de la UD Las Palmas, equipo recién ascendido a Primera División, es el protagonista de un desagradable episodio con un periodista, Pablo Checa, corresponsal del diario AS. Han salido a la luz los insultos que el directivo profirió hacia el profesional durante una charla telefónica que tuvo lugar el pasado 7 de junio.

El mensaje, sin cortes, fue el siguiente: "Me voy a cagar en tu puta madre. Si te veo de frente te escacho (aplasto, según el diccionario de la RAE) la cabeza. Tú eres un hijo de puta y me cago en tu puta madre. Como te vea en el estadio o en Barranco Seco -ciudad deportiva de Las Palmas- te escacho la cabeza, ¿ok? Cuando te vea te voy a dar una hostia. Porque me sale de los huevos, porque a las mariconas como tú les digo lo que te estoy diciendo: ¡Me cago en tu puta madre! Vete a tomar por culo, contigo no hablo más, subnormal".

Sus palabras son extraídas de la grabación que el propio Pablo Checa activó cuando iniciaron los insultos del máximo dirigente de Las Palmas. El periodista recibió la llamada de Miguel Ángel Ramírez y días después fue informado del veto que se le había impuesto en las ruedas de prensa del club por "orden directa del presidente".

El conflicto arrancó hace más de cuatro meses. El pasado 7 de marzo, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº1 de Las Palmas condenó al futbolista Joel Domínguez, juvenil del equipo canario, a 40 días de trabajos comunitarios, un año de alejamiento y tres sin permiso de armas por un delito de violencia de género contra su pareja, una menor.

El jugador no recibió ningún castigo por parte del club durante semanas. No fue hasta este jueves, 135 días después, que se anunció la rescisión de su contrato "por motivos disciplinarios". El periodista, durante ese tiempo, condenó los hechos mediante entrevistas, reportajes y opinión sobre el suceso y la postura que mantenía la UD Las Palmas al respecto.

Una denuncia y un perdón

El diario AS ha informado de la remisión de una carta al presidente de Las Palmas pidiendo una rectificación y que permita al medio y al periodista en cuestión "el ejercicio libre, seguro y pacífico del derecho fundamental a la información". También ha informado mediante otra carta a LaLiga sobre el conflicto de las últimas semanas. Además, Checa presentará una denuncia por amenazas ante la Policía Nacional.

En El Larguero de la Cadena SER se trató de mediar este jueves juntando a los dos protagonistas principales del suceso: Ramírez y Checa. El presidente de Las Palmas dio su versión del momento de la discusión y quiso pedir disculpas: "Me quedé muy a gusto cuando lo dije, pero un presidente no debe hablar de esta manera. Sabía que me estaba grabando, pero no me preocupaba. Pido que respetes mi verdad como yo respeto la tuya (al periodista). Si Pablo me ha aceptado las disculpas, para mí, Pablo deja de estar vetado en la UD Las Palmas", concluyó.

