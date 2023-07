Giulia Gwinn, la jugadora de Alemania que rechazó a Playboy y se quedó sin Mundial Femenino

Las futbolistas del Mundial de Australia y Nueva Zelanda se van haciendo con el protagonismo en los medios de todo el planeta. Una de ellas es Giulia Gwinn. La jugadora de la selección de Alemania se preparaba para el asalto al trono que hoy por hoy todavía ocupa Estados Unidos, aunque finalmente se quedó fuera de la lista por culpa de una lesión de la que no se ha recuperado al cien por cien.

Aunque la centrocampista no ha ocupado los focos por su rendimiento en esta ocasión, sino que su nombre se ha convertido en viral por una propuesta que ha recibido de Playboy. La revista, en su edición alemana, ha ofrecido a la futbolista ser la portada de la publicación con motivo de la celebración de la Copa del Mundo.

Una oferta de lo más tentadora... que Gwinn ha rechazado. La internacional ha dicho 'no' porque su objetivo es otro: hablar en el campo. Así lo ha asegurado recientemente, cuando ha comentado que prefiere presentarse "como futbolista en el campo".

"Respeto a Playboy como producto periodístico, pero luego prefiero presentarme como futbolista en el campo. En general, creo y espero que tengamos temas mucho más emocionantes e importantes para discutir, especialmente ahora con el Mundial", ha afirmado la futbolista germana de 24 años.

Giulia Gwinn juega en el Bayern Múnich y su gran sueño era disputar la Copa del Mundo con la selección de Alemania. Y así el sueño se convirtió en realidad cuando Martina Voss-Tecklenburg incluyó su nombre en la prelista para disputar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Sin embargo, una lesión de ligamento cruzado que tuvo al principio de la pasada temporada le ha dejado sin poder disputar el Mundial con la selección alemana, al quedarse fuera de la lista de convocadas definitiva. Un golpe para ella, como reflejó en sus perfiles de las redes sociales: "Triste y decepcionada, pero muy orgullosa por los esfuerzos en la recuperación".

Las ofertas de Playboy

Giulia Gwinn no es la primera ni la última que recibe una oferta de Playboy. La famosa revista ya lo intentó en 1989 con la que ahora es la seleccionadora de Alemania: Martina Voss-Tecklenburg. "Podría haber conseguido 15.000 marcos por ello. Y no habría tenido ningún problema en que me fotografiaran así. Pero había pasado por algunos situaciones incómodas con mis padres. No quería someterlos a un tema así...", reveló la entrenadora.

"Creo que Playboy tiene fotos súper estéticas. Dejaría que cada jugadora tomara su propia decisión, pero mejor avisar de las ventajas y desventajas puede tener. ¿Puedes soportar las consecuencias? ¿Te traen algo? Si ella está bien con eso, no hay nada de malo en eso", aseguró Voss-Tecklenburg.

