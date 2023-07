Luis Suárez, el 'arquitecto' del fútbol que reinó en Italia y ganó el Balón de Oro para España

El 9 de julio de 2023 entra en la historia del fútbol como el día en el que la luz de Luis Suárez Miramontes se apagó. Nació en Galicia y murió en Milán con 88 años. De España a Italia, como la historia de su vida. En el camino, muchos títulos, una leyenda forjada en los terrenos de juego y en los banquillos y un Balón de Oro en 1960.

Sus primeros pasos los dio en el Deportivo de La Coruña, pero fue en el FC Barcelona donde alcanzó la fama y el éxito, incluido ese primer Balón de Oro para España, conquistado en un pulso ante Ferenc Puskás. De ahí a Italia para convertirse no solo en una de las grandes leyendas del Inter de Milán, sino en todo un mito del fútbol transalpino.

Una Italia a la que amó como segunda patria y en la que ahora lloran su muerte tanto como en España. Alfredo Di Stéfano le apodó el 'Arquitecto' y desde el Inter elevaron este sobrenombre a la excelencia. "Si no sabes qué hacer, pasa el balón a Suárez", se solía escuchar en el vestuario neroazzurro.

El gallego que rompió fronteras

En La Coruña vino al mundo el 5 de mayo de 1935. La pasión por el fútbol del conocido como 'Luisito' tardó muy poco en despertarse. En el Colegio de los Salesianos dio sus primeras patadas al balón para con tan solo 10 años participar en un torneo infantil organizado por el Dépor con el equipo de la Acción Católica de Santo Tomás.

Fue así como llamó la atención del gran equipo de la ciudad. Y tan solo un año más tarde ya estaba pasando las pruebas con Alejandro Scopelli para ingresar en las categorías inferiores del Deportivo. En un principio, fue cedido al Fabril, de categoría regional, y no fue hasta 1953, cumplida ya la mayoría de edad cuando regresó para debutar en Primera División ante el Barça.

Ni la edad ni la falta de experiencia en la élite fueron un problema para él. Su talento sobresalió sobre cualquier otra cosa y con tan solo 17 partidos oficiales con el Deportivo de La Coruña el FC Barcelona llamó a su puerta. Josep Samitier le quería en sus filas y así se gestó el traspaso de Luis Suárez al club catalán a finales del mes de abril de 1954.

Luis Suárez Miramontes, durante su etapa como jugador del FC Barcelona Inter / Europa Press

En Can Barça permaneció durante siete temporadas, en las que conquistó dos títulos de La Liga, otros dos de la Copa de Ferias y también dos Copas del Generalísimo. Aunque su logro más importante como futbolista azulgrana fue ganar el Balón de Oro en 1960 por delante del madridista Puskás. Sin embargo, su historia con el Barcelona no fue un cuento de hadas.

En la Ciudad Condal no llegó a ser el mito que luego sí fue en Milán. Ni el Balón de Oro ni llevar al Barcelona hasta la final de la Copa de Europa de 1961, que perdieron los culés ante el Benfica, fueron suficientes. Por delante en el corazón del barcelonismo siempre estuvo Ladislao Kubala, quien le llegó a decir a Luis Suárez "no te creas un as". Se dice que entre ellos la relación era buena, pero 'Luisito' nunca ocultó que si acabó saliendo de allí fue porque le "traspasó el público".

Luis Suárez Miramontes, recogiendo el Balón de Oro 1960 EFE

No fue el ídolo que le hubiese gustado ser en el Barça, pero sí que lo fue, y mucho más, en el Inter de Milán. El 'Arquitecto' recaló en la escuadra neroazzurra en 1961, después de perder esa final de la Copa de Europa y tras ser proclamado como el mejor futbolista del momento.

Fue Helenio Herrera el que apostó por él y pasó a ser así la estrella del histórico 'Grande Inter'. En Milán sí que pudo lograr el sueño de levantar la 'Orejona'. Y no una, sino hasta en dos ocasiones. La primera, en 1964 con el Real Madrid como rival. La segunda, quitándose la 'espinita' frente al Benfica al año siguiente. También ganó hasta tres ediciones del Scudetto (1963, 1965 y 1966), además de dos Copas Intercontinentales frente al Independiente de Argentina.

"Si no sabes qué hacer, pasa el balón a Suárez", decían en el Inter, donde jugó 328 partidos y marcó 54 goles, aunando clase y velocidad. Hasta que llegó el momento del adiós en 1970. O más bien un 'hasta pronto', pues regresaría a la que fue su casa para sentarse en el banquillo. Pero eso pasó más tarde, antes todavía dio unas cuantas lecciones más como jugador en la Sampdoria, equipo en el que colgó las botas definitivamente en 1973.

Historia de España

No solo en clubes de España e Italia desplegó su carrera como futbolista Luis Suárez, también en la Selección. Con el combinado nacional debutó en 1957 en el Estadio Santiago Bernabéu y a este partido le siguieron otros 31 encuentros. Y fue con él como se consiguió el primer gran título para nuestro país: la Eurocopa de 1964.

Era la segunda edición de este torneo, entonces conocido como Copa de Naciones de Europa. Y, además, se jugaba en casa la fase final. La selección española superó a Irlanda por 5-0 y 2-1, metiéndose así en semifinales. En esta ronda se enfrentó a Hungría, que se había desecho de Francia, y gracias a un gol de Amancio se logró el billete para la final.

En el Santiago Bernabéu y con la Unión Soviética como rival, España ganó su primer gran título importante a nivel de selecciones, en un partido en el que Luis Suárez llevó el '10' a la espalda y estuvo acompañado de otros ilustres nombres de nuestro fútbol como Iribar, Zoco, Amancio, Pereda o Marcelino y todo bajo las órdenes de José Villalonga.

La historia de Luis Suárez Miramontes con la Selección no acabó ahí. Porque después de colgar las botas, siguió ligado al deporte rey como entrenador. Así pasó por varios banquillos de Italia, incluido el de su querido Inter de Milán. También por el del Deportivo de La Coruña. Y fue en 1980 cuando la Federación Española le abrió sus puertas.

Luis Suárez Miramontes, futbolista y seleccionador nacional, en una imagen de archivo EFE

En un inicio, se hizo cargo de las categorías inferiores, llegando así su gran éxito como entrenador. A los mandos de la Sub21, Luis Suárez llevó a España hasta su primer Europeo el 29 de octubre de 1986. Su éxito y su mano le llevaron hasta la Absoluta en 1988, dirigiendo a la Selección en el Mundial de 1990.

En octavos de final se truncó entonces el sueño de España en aquella edición de la Copa del Mundo. Y su etapa en la Selección se cerró en 1991. Hasta 26 partidos dirigió al combinado nacional, con un balance de 14 victorias y 8 derrotas. Precisamente, fueron los últimos encuentros perdidos los que acabaron por sentenciarle en su papel como seleccionador.

Luis Suárez Miramontes, en una imagen de archivo EFE

Su relación con el fútbol tampoco acabó entonces, ya que también se le pudo escuchar en la radio como comentarista. Una pasión la del deporte rey que le acompañó a lo largo de toda su vida, desde su Galicia natal hasta su amada Milán, a la que convirtió en su lugar de residencia y en la que pasó sus últimos días.

El Balón de Oro de España

Ya como futbolista retirado y con el nuevo siglo XXI tan solo comenzando, recibió la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en España. Un reconocimiento para uno de los mejores jugadores de nuestra historia y también reconocido como uno de los más grandes del siglo XX.

Un Balón de Oro para España al que se unieron los dos ganados por Alexia Putellas más de 60 años después. Sin contar los que conquistados por Alfredo di Stéfano, quien aunque nacido en Argentina, se nacionalizó español en 1956 y ganó los preciados galardones dorados en 1957 y en 1959.

Luis Suárez Miramontes, Balón de Oro de 1960 FC Barcelona

De él todavía dicen que fue protagonista del mayor error de la historia del Barça. Su venta desencadenó una de las etapas más pobres para el club catalán. Esto mientras él se convertía en un mito del fútbol en Italia, en Europa y en todo el mundo. Así, este 9 de julio de 2023, el primer Balón de Oro para España deja un poco huérfano a nuestro deporte, pero su leyenda será eterna.

