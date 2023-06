Christophe Galtier, todavía entrenador del PSG, y su hijo, detenidos por un caso de racismo

El escándalo racista del entrenador del PSG, Christophe Galtier, suma un nuevo capítulo. El técnico francés y su hijo adoptivo, también su agente, John Valovic-Galtier, se encuentran bajo custodia policial desde este viernes por la mañana. Se les acusa de un delito de "discriminación racista" cuando entrenaba al Niza por, supuestamente, quejarse de la cantidad de jugadores musulmanes que tenía en su plantilla.

Los presuntos hechos tuvieron lugar durante la temporada 2021/2022, cuando Galtier dirigía al Niza. Julien Fournier, quien fuera el director deportivo del club, envió un correo a los propietarios, la multinacional INEOS, denunciando la gravedad de la situación. Ese correo se filtró meses atrás y estalló la polémica.

Galtier no ha sido todavía declarado culpable del delito. La custodia policial en Francia es de hasta 24 horas, antes de ser liberado o declare ante un tribunal. Tanto el entrenador del PSG, que será sustituido por Luis Enrique de cara a la próxima temporada, como su hijo niegan las acusaciones. El PSG salió en defensa en su día de su técnico.

[Última hora del fichaje de Mbappé: la reunión clave y un mensaje en redes que salta las alarmas]

"Fue a un restaurante y todo el mundo se le echó encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros. Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me apoyara en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: habéis construido un equipo de escoria. (...) Le pedí que fuera más preciso y añadió: Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde... Le dije al Sr. John Valovic-Galtier (su hijo, que estaba en una reunión con Fournier) que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente", detallaba el correo.

El comunicado interno llegó a finales de la temporada 2021/2022 a la dirección de INEOS, concretamente a Dave Brailsford, propietario del Niza. Se trata una escena ocurrida el 9 de agosto de 2021, poco después de la llegada del técnico al club: "Galtier llegó a mi oficina y saludó a su hijo, quien me dijo 'puedes consultar con mi padre lo que te digo'", contaba Fournier sobre un encuentro previo al del restaurante.

Christophe Galtier, en un entrenamiento con el PSG Reuters

"Una vez que su agente/hijo se fue, le conté a Christophe sobre la discusión que acababa de tener y le pregunté si todo era cierto. Entonces me respondió que sí y que había que tener en cuenta la realidad de la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo", narraba.

Luis Enrique, sustituto en el PSG

Este nuevo capítulo del escándalo llega a pocos días de que se oficialice el despido de Galtier del PSG. El técnico francés tiene contrato hasta junio de 2024, pero el club ha decidido prescindir de sus servicios tras otro curso decepcionante a nivel europeo. Su sustituto será el exseleccionador español Luis Enrique, que será anunciado en el cargo la próxima semana.

Sigue los temas que te interesan