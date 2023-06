Así fue la celebración de España por la Nations League: Rodri, Joselu... y recuerdo para Sergio Rico

España volvió a ganar un título once años después. De la Eurocopa de 2012 a la UEFA Nations League conquistada ante Croacia en este 2023. Y por este éxito, con Luis de la Fuente a la cabeza, la Selección gozó de la fiesta que merecía ante miles de aficionados que se dieron cita en el WiZink Center. [Así vivimos la celebración en directo]

El "¡Que viva España!" fue el cántico general entre los internacionales. Después de más de dos horas y media de previa, en la que actuaron desde las Twin Melody a Gemeliers, pasando por Sofía Ellar, DJ Barce y el mítico DJ Nano, llegó la hora de la verdad y el primero en subir al escenario fue Luis de la Fuente.

El seleccionador cogió el micrófono y demostró que la fiesta había sido muy grande. Sin apenas voz, De la Fuente quiso rápidamente ceder el protagonismo a sus jugadores: "Disculpad la voz, no os quiero contar la que tienen aquellos (por los jugadores). Casi prefiero que pasen los protagonistas y luego ya contaremos alguna anécdota. ¡Gracias!".

Fueron subiendo así uno a uno los jugadores al escenario, coreados por los aficionados que lucieron sus mejores galas con camisetas, bufandas y camisetas de la Selección. También se vieron muchas pancartas dedicadas a sus ídolos. Especial protagonismo en estas para Joselu, que este lunes se convertía de manera oficial en futbolista del Real Madrid.

Con casi todos los protagonistas en el escenario, llegó el momento, el de sacar el trofeo. Y los elegidos para llevar la copa de la UEFA Nations League fueron los capitanes: Jordi Alba y Álvaro Morata. Tanto uno como otro tomaron la palabra, aunque en el caso del delantero, con un hilo de voz como el seleccionador.

Muy presente Sergio Rico en el festejo de la Selección. "Me voy a explayar un poquito. Antes de nada, me gustaría mandar un abrazo muy fuerte a Sergio Rico de parte de toda la plantilla", comenzó diciendo Jordi Alba para después comenzar con los agradecimientos.

Orgullo español

"Agradecer a todos los compañeros que no han estado en esta fase final y también a todo el anterior staff y a Luis Enrique, así como a Luis de la Fuente, al que tenemos que agradecerle y mostrar toda la confianza porque está haciendo un trabajo inmejorable. Muchas gracias a todos y estamos muy orgullosos de ser españoles. También me gustaría dar las gracias al presidente Rubiales", agregó el capitán.

Siguieron los discursos, los recuerdos a los compañeros que no han podido estar por diferentes motivos en la fase final de la UEFA Nations Legue. También para el anterior cuerpo técnico, con Luis Enrique a la cabeza, y como quiso destacar Dani Carvajal, al actual staff. "Es difícil cruzarse en esta profesión con tanta buena gente", afirmó el lateral.

[Felipe VI recibe con honores a la selección española tras su victoria en la Nations League]

También señaló el internacional que España es un país "cojonudo". Y lo cierto es que hubo muchos "viva España" y también eso que decía Jordi Alba: "Estamos muy orgullosos de ser españoles". Aunque los grandes protagonistas de la celebración fueron Rodri y Joselu.

El MVP de la final de la UEFA Nations League, y también de la Champions con el Manchester City, fue recibido con el cántico "Balón de Oro" por parte de los aficionados. El centrocampista demostró ser uno de los que apunta a coger el testigo de Pepe Reina.

"Llegamos un poco perjudicados, pero le dijimos al míster que estábamos preparados. Hoy es la primera piedra para un camino muy bonito que queda por delante. Este grupo os dará muchos alegrías. Confiad y seguid confiando en ellos", dijo Rodri Hernández.

Joselu Mato, durante su discurso en la celebración de España de la UEFA Nations League EFE

Y de Rodri a Joselu, quien también recibió ese cántico de "Balón de Oro" tras su reciente fichaje por el Real Madrid y después de marcar el gol decisivo ante Italia para estar en la final: "Iba a tirar el quinto, pero tenía plena confianza de que iba a marcar y tocó abrir el camino. Personalmente, estoy muy contento. He firmado por el mejor equipo del mundo. ¡Hala Madrid!".

Hubo tiempo para que los más animados hablasen, para que algunos como Unai Simón, Fabián Ruiz y Gavi se resistiesen, pero acabasen haciéndolo y también para conocer la gran timidez de Ansu Fati. Por supuesto, llegó el manteo al seleccionador y con el 'We are the Champions' se puso fin a unas 24 horas redondas de España.

Sigue los temas que te interesan