Joaquín 'tira' de bolso y sale en defensa de Borja Iglesias y Aitor Ruibal: "Que digan lo que quieran"

Joaquín se ha marchado del Real Betis y ha dejado el fútbol, pero sigue siendo parte de un vestuario que no le ha perdido el respeto que durante años se ganó siendo un gran capitán. Por ello, cuando el del Puerto de Santamaría siente que tocan a uno de los suyos, se enfada y mucho. Y no duda en responder, pero lo hace con su gracia habitual.

El que fuera gran extremo del fútbol español y el jugador de campo con más partidos en la historia de La Liga ha subido una foto a sus redes sociales en la que ha querido defender a dos de sus compañeros. Son Borja Iglesias y Aitor Ruibal, quienes han sido duramente criticados y perseguidos a través de internet en los últimos días.

La pareja de delanteros del equipo verdiblanco han sufrido insultos homófobos y han sido objetivo de comentarios muy desagradables por una simple foto. Una instantánea que subieron a sus redes sociales en la que aparecían con un atuendo que ha generado muchos comentarios ya que los dos jugadores del conjunto del Benito Villamarín llevaban un bolso cada uno.

[El adiós televisado de Joaquín Sánchez desde dentro (y una desgarradora secuencia para la historia)]

El bolso, según indica la tradición popular, es un complemento que normalmente se le ha atribuido a las mujeres. Sin embargo, muchos usuarios de redes sociales se han creido con la potestad de decidir si Borja Iglesias y Ruibal podían llevar o no dicho objeto para completar su look. Una cuestión que ha provocado la vergüenza total en el mundo del fútbol y que ha llevado a Joaquín a defender públicamente a sus excompañeros.

¿Qué pasó con la foto de Borja Iglesias y Ruibal luciendo sus bolsos?

El Betis estaba de celebración. Un integrante del cuerpo técnico decidió pasar por altar e invitó a varios jugadores de la primera plantilla a su boda, los cuales decidieron aparecer en una foto que se ha convertido en la comidilla de las redes sociales, demostrando que a veces estos espacios se convierten en un foro que solo da pie a ataques e insultos.

Borja Iglesias y Aitor Ruibal, a la izquierda, junto a Camarasa, Victor Ruiz y Juanmi.

En dicha foto, de derecha a izquierda, aparecían Juanmi, Víctor Ruiz, Camarasa y los protagonistas de la polémica, Aitor Ruibal y Borja Iglesias. Estos dos últimos, piezas muy importantes en el vestuario del Real Betis, decidieron romper con todos los estereotipos y aparecieron en la celebración luciendo dos bolsos. Una cuestión que provocó que recibieran insultos homófobos y comentarios realmente desgradables.

"Tremendo desviado" o "el mes que viene a Chueca" fueron algunos de los comentarios que tuvieron que recibir. Otros, en cambio, sí decidieron aplaudir la valentía y la personalidad que habían mostrado dos personajes públicos para lucir el look que querían, sin entrar en inclinaciones sexuales o de cualquier otra índole. De esto ya se encargaron aquellos que juzgaron dicha instantánea.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aitor Ruibal Garcia (@aitorrg9)

Esta situación llevó a ambos jugadores a estallar en redes sociales. Borja Iglesias expresó lo siguiente: "Cada vez que suceden este tipo de situaciones en referencia a las fobias que todavía existen, me dan fuerza para seguir peleando para que cada uno haga y disfrute consigo y con los demás como le dé la real gana". Por su parte, Aitor Ruibal no se quedó atrás.

"Tras los intentos frustrados por parte de una minoría ruidosa de ridiculizar a mi compañero Borja Iglesias y a mí, en referencia a nuestra vestimenta así como a su supuesta vinculación con nuestra orientación sexual, solamente quiero subrayar varias cosas".

[La segunda vida de ‘Joaquín, el novato’: formará parte del catálogo de Amazon Prime Video]

"La importancia de mantener el respeto hacia cualquier persona, con independencia de su orientación sexual o de cualquier índole. La necesidad, de una vez por todas, de normalizar y convivir entre todos rechazando y alejándonos de cualquier tipo de fobia, para hacer que se pueda convivir con normalidad en nuestra sociedad".

"Condenar la homofobia que, evidentemente, sigue existiendo en mayor o menor medida y luchar por su erradicación. Aquellos que a estas alturas continúan mostrando comportamientos de este tipo, necesitan ayuda de manera urgente. El problema lo tienen ellos por su intolerancia y sus complejos". Con estos mensajes, ambos quisieron zanjar una polémica que les convirtió en víctimas de una brutal campaña de acoso y derribo en redes sociales.

¿Cómo ha sido la defensa de Joaquín?

A pesar de que Borja Iglesias y Aitor Ruibal demostraron una solvencia total para capear el temporal y una elegancia suprema para responder a todos aquellos que les habían faltado al respeto, su compañero Joaquín ha querido mostrarles su apoyo. La leyenda del Real Betis ha usado también sus redes sociales y su guasa habitual para dejar un mensaje muy valioso.

El exfutbolista español, recientemente retirado después de una carrera de leyenda, se encuentra pasando unos días de vacaciones en Ibiza. Y desde allí, aprovechando una de sus playas, ha querido publicar una foto en la que, como Borja Iglesias y Ruibal, lucía un bolso. Una reacción que ha sido muy aplaudida en redes sociales por todos los seguidores del exdeportista.

[Joaquín Sánchez, más allá del Betis: millonarios negocios, una mansión y los secretos de su amor con Susana Saborido]

Mientras mencionaba a sus compañeros, publicaba el siguiente mensaje: "Borja Iglesias y Aitor Ruibal, os espero en Ibiza. Marcando tendencia. Que digan lo que quieran". Con un look muy particular y que no ha pasado desapercibido para nadie, rostro presumido y gafas de sol, Joaquín ha dejado con humor y gracia una defensa muy necesaria. Un acto que ha sido muy bien recibido por la mayoría de sus fans. Por ello, ha recibido mensajes como "qué tío más grande", "qué genio" o "eres el ejemplo de cómo podemos tomarnos las cosas, artista". Joaquín, una vez más, demostrando su grandeza.

Sigue los temas que te interesan