Muere Arsenio Iglesias, exentrenador de Deportivo y Real Madrid, a los 92 años

El mundo del fútbol ha dado el último adiós a Arsenio Iglesias este 5 de mayo de 2023. El mítico jugador gallego, que acabó convirtiéndose en una de las grandes leyendas de los banquillos de España, ha fallecido este viernes a los 92 años después de sufrir una larga enfermedad.

Durante los últimos años, el párkinson hizo mella en su salud. De venir al mundo en su querido Arteixo el 24 de diciembre de 1930 a ver cómo su luz se apagó 92 años después. Durante su trayectoria se convirtió en todo un nombre propio del fútbol de nuestro país, que ahora le despide con honores.

Como futbolista pasó por equipos como el Sevilla, el Granada, el Albacete o el Oviedo. Como entrenador, por Hércules, Burgos, Zaragoza, Compostela o incluso por el Real Madrid. Pero si hay un equipo ligado a su leyenda ese es el Deportivo de La Coruña.

Sus mayores éxitos los logró con el Deportivo. Para el recuerdo, la conquista de la Copa del Rey en el año 1995. Precisamente, después de esto, acabó fichando por el Real Madrid, aunque su etapa en la casa blanca fue muy corta. Porque eso sí, su corazón siempre fue herculino, pese a que pasó por varios vestuarios más.

El Brujo de Arteixo

"Arsenio para nosotros siempre serás el mejor". Esta pancarta dedicada al 'Brujo de Arteixo' por los aficionados del Deportivo de La Coruña explica lo que significa para el club gallego. Con el Dépor comenzó su carrera como futbolista allá por la temporada 1951/1952, trayectoria que le llevó a jugar también la Copa de Europa con el Sevilla y, más tarde, incluso a pasar por el banquillo del Santiago Bernabéu.

Debutó con el Deportivo frente al FC Barcelona. La leyenda cuenta que después de marcar un gol en aquel partido a Antoni Ramallets le dijo "perdón, señor". Un hombre de fútbol que realizó su transición de los terrenos de juego a los banquillos rápidamente. Sin tomarse un descanso.

De colgar las botas en el Albacete en 1966 a coger las riendas del Deportivo B tan solo un año más tarde. De ahí al primer equipo, en el que estuvo en varias etapas diferentes. La más importante, la que fue de 1987 a 1995. Fue entonces cuando logró la Copa del Rey y también elevar el estatus del club para disputar también competiciones europeas.

Por su vinculación con el Deportivo, cuando le reconocieron como 'Hijo adoptivo de la ciudad de La Coruña', uno de sus nietos no dudó en ensalzar no solo su unión con esta, sino también con el club. Aquel día, ya víctima de la enfermedad, no pudo dirigirse al público, pero sí lo hizo su descendiente, que dejó unas emotivas palabras.

"Sé que mi abuelo pertenece a tres familias muy grandes, pertenece a la gran familia de Arteixo que lo nombró hijo predilecto hace unos años. Desde 1951 forma parte de la gran familia deportivistas, y desde estas mismas fechas a la gran familia coruñesa 'Hijo adoptivo de la ciudad de La Coruña'", dijo en el acto.

Sus tres familias le lloran y también el resto de España. Porque Arsenio Iglesias fue un hombre de carácter y de ideas propias. "Yo creo que si no te defiendes bien, no puedes hacer grandes cosas. Sobre todo los equipos pequeños. Si defiendes bien, tienes mucho ganado. En eso hay que pensar siempre", dijo durante una entrevista en una ocasión.

Jugó contra Alfredo Di Stéfano y de él dijo que "qué maravilla" hubiese sido tener a la 'Saeta' en su equipo. También que le costó ir al Real Madrid, pero que si no hubiera sido el club de Concha Espina "no hubiese ido" porque "renunciar al Real Madrid siempre es complicado". Su paso por la casa blanca fue corto, lo que no lo fue es su idilio con el Dépor, aunque no pudiese ver sus partidos en la televisión porque se ponía "nervioso".

Para el recuerdo, sus lecciones de que "nadie es profeta en su tierra" o "cuidado con la fiesta que nos la quitan de los fuciños". Arsenio Iglesias dejó muchas enseñanzas en sus 92 años, más de la mitad de ellos dedicados al fútbol. Ahora deja un poco más huérfano al deporte que le dio todo, pero su legado continuará en su Deportivo de La Coruña, en Galicia y en España. Descansa en paz, 'Brujo'.

