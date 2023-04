España, una cantera para el fútbol en EEUU: "Están gestando estrellas para el Mundial de 2026"

Estados Unidos es uno de los países anfitriones, junto a Canadá y México, del Mundial de 2026. Ante esta situación, desde el gigante norteamericano han ideado un proyecto para captar a los futbolistas del futuro. Para ello, no solo ofrecen un futuro en el fútbol prometedor a los jóvenes, sino también un plan estudiantil de millones de dólares.

EL ESPAÑOL habla con Jessid Agon. El cazatalentos colombiano, de madre canadiense y criado en Canadá, lleva 18 años fichando talentos en Europa. Junto a AWEX Education forma un tándem perfecto en el que chicos y chicas españoles, además de otras nacionalidades, tienen la posibilidad de estudiar en EEUU a la vez que se desarrollan en el fútbol, así como en otros deportes.

La cuestión principal es el porqué el éxito de los jóvenes españoles en Estados Unidos. "Esto viene un poco de tradición. Ahora tenemos a Mbappé en Francia, pero si te remontas a unos años, tenemos referentes italianos y franceses, pero en la mente de casi todos y sobre todo en la mente de los americanos y canadienses recuerdan esos grandes nombres españoles. Recordamos a todos viendo a la selección española. Y esos grandes nombres son los que recuerdan los americanos", explica Agon.

[Así busca el soccer su cantera en España]

"Eso es una parte, la otra es el volumen de estudiantes españoles comparado con el volumen de estudiantes franceses o italianos. De ahí, de España, salen unos 10.000 estudiantes. 10.000 españoles entre 3ª de la ESO y la universidad que se apuntan a salir y probar suerte en Estados Unidos. El siguiente país puede que sea Francia, pero no envía más que 2000 o 3000", continúa exponiendo el cazatalentos.

La demanda de estudiantes españoles es alta y el proyecto que une deporte y estudios es algo que a las familias de nuestro país les gusta. Como señala Agon "el 90 por ciento de los integrantes de las plantillas de la MLS tienen título universitario". "En EEUU si no apruebas, no juegas. Los equipos de las universidades e incluso los equipos profesionales están compuestos por ingenieros, biomédicos, especialistas, arquitectos... que dejaron su profesión porque les iba mejor en el fútbol", destaca.

Es una fórmula del win-win (todos ganan): "El mensaje más importante para los padres es el de darle a vuestros hijos opciones. Del fútbol comen cuatro o cinco, pero de ingeniería, biomédica u otras carreras de NYU, Columbia o Harvard comen muchos. Esa es la clave. La clave no es ir y si no te va bien en el fútbol vas para atrás, sino que si no llegas a la élite del fútbol, con tus piernas, con tus habilidades también conseguiste sacarte una carrera como becado. Es un win-win".

Mundial de 2026

Desde que se conoció que Estados Unidos sería una de las sedes para el Mundial de fútbol 2026, en el país se comenzó a trabajar para conseguir una selección lo más fuerte posible. Nadie allí quiere ver caer al combinado nacional a las primeras de cambio. De ahí que allá incrementado la demanda: "Las universidades y el mismo país están demandando chicos que se quieran preparar para esto".

El trofeo de la Copa del Mundo en Nueva York FIFA

Prepararse para jugar al fútbol allí a la vez que estudian: "Un futbolista y estudiante de medio nivel en España, en Estados Unidos la revienta. No porque allí el fútbol sea mediocre, sino porque aquí el nivel deportivo y académico es muy exigente". De ahí que ponga el siguiente ejemplo: "Hay chicos en canteras de España con habilidades increíbles que no van a llegar, pero, tal vez, pueden jugar en Los Angeles Galaxy y, además, ser médico".

Y una puntualización importante: "Por cada millón de dólares que una universidad quiera invertir en un deportista, el mismo millón va dirigido a una deportista. Es decir, los 20 millones que vamos a invertir, por ejemplo, en los 600 niños que veo, son también los 20 millones que vamos a repartir entre las 150 niñas que vemos. El pastel es más grande. La competencia es menor por el número, pero la inversión es idéntica".

[Los estadios del Mundial de fútbol de EEUU, Canadá y México 2026: del Azteca a Nueva York]

Como indica Agon, si los equipos estadounidenses buscan al estudiante español es "por la cultura y por lo que agrega a campo de fútbol". Al otro lado del Atlántico, consideran que el fútbol europeo "tiene mucho más sabor" y es por esto por lo que "las universidades y el país quieren, deportivamente hablando, 'europeizar' un poco el fútbol". No es que se vaya "a cambiar el fútbol de EEUU", sino que se quiere "agregarle el valor".

"Si al físico de los americanos le agregamos eso que tiene el fútbol europeo, estamos hablando de que en unos años tendrán unos equipos muy fuertes. En EEUU ya están gestando lo que van a ser sus deportistas del futuro, las estrellas naturalizadas, los españoles que se han naturalizado estadounidenses y lleven su camiseta. Que no se haga raro que en las alineaciones se comiencen a ver jugadores de apellido español, italiano, francés o también brasileño", agrega el cazatalentos de AWEX Education.

Inversión de futuro

Lo importante de este proyecto es que compagina estudios y vida profesional con el fútbol. De ahí que Jessid Agon explique a los chicos y chicas que aunque solo algunos juegan, saldrán "con un título y con opciones de trabajo infinitas". Buen ejemplo de ello es Miguel Yuste.

Formado en las categorías inferiores de Valladolid, el pucelano se marchó siendo un adolescente a Estados Unidos gracias a una de estas becas. Llegó a postularse en el Draft de la MLS y pasó por la cantera del New York Red Bull, y aunque su carrera ahora está alejada del fútbol, gracias a cursar el bachillerato en Massachusetts, licenciarse en Yale y hacer un máster en Portland, ahora es ingeniero biomédico.

Como Miguel Yuste, otros varios miles de estudiantes españoles llegan cada año a Estados Unidos. En 2022, fueron entre 10000 y 11000, entre los que cursan 3º de la ESO y los que ingresan directamente en la universidad. "De estos, un 65 por ciento obtuvo algún tipo de beca, estamos hablando de unos 6000 o 7000 del total", puntualiza Agon.

Así se confirma que es una fórmula con la que todos ganan y que se remonta a hace ya varios años. Con la proximidad del Mundial de fútbol 2026, en Estados Unidos aún se insiste más en cazar talento fuera de sus fronteras, con España como uno de los destinos favoritos por la capacidad deportiva y académica de sus jóvenes. Millones de inversión que auguran un mejor futuro para la próxima generación.

Sigue los temas que te interesan