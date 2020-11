El 'soccer' de EEUU busca su cantera en España para el Mundial de 2026: becas de 65.000 euros

Los mejores High Schools (institutos) privados de Estados Unidos se han lanzado a buscar en España a las estrellas de sus próximos equipos de fútbol, conocido allí como soccer, al calor del Mundial 2026 que organizarán conjuntamente EE. UU., Canadá y México. Son Boarding Schools (centros privados con residencia) dispuestos a realizar potentes inversiones económicas para atraer a chavales de gran talento, sean chicos o chicas, a través de ayudas educativas completas.

El interés ha cristalizado en una iniciativa única e inédita en el fútbol base español: una beca premium que permitirá a dos futbolistas de edad entre los 14 y los 17 años estudiar 'gratis' en alguno de estos centros a cambio de fichar por sus secciones de 'soccer'. EL ESPAÑOL habla con Alberto Albertos, portavoz de Deaquíparafuera, la organización responsable de la beca.

La beca ronda los 65.000 euros en ayudas, permite pagar todo el curso académico 2021/2022, asesoría completa para consecución de la ayuda y también sufragar algunos gastos, como el billete de avión a Estados Unidos. En este programa participan cerca de diez centros. Se trata de una iniciativa pionera en España que nunca se había puesto en marcha en un formato tan amplio y ambicioso.

Fútbol en los High School Deaquíparafuera

"Nos encargamos un poco de todo. De estar en contacto con los centros, enviar todo el papeleo, preparar los trámites, ayudar a los chicos y las chicas a preparar las pruebas si es por la vía deportiva, los vídeos, hacer un vídeo, mejores jugadas, contactar con entrenadores, conseguir becas deportivas...", nos cuenta Alberto sobre Deaquíparafuera.

El interés entre los chavales de nuestro país en aventuras de este tipo ha ido creciendo en los últimos años: "El fútbol es algo que se lleva mucho en EE. UU., allí está creciendo un montón. Todo el mundo se está dando cuenta, chicos y chicas de España y de otros países están viendo el crecimiento allí, y si a eso le sumas las instalaciones con mucha 'cultura' europea a la hora del fútbol, llama muchísimo la atención. Ya no es solo ir allí a estudiar, aprender inglés. Es ir allí a entrenar seis días a la semana. Fútbol, fútbol, fútbol... Es algo muy atractivo para muchos chicos y chicas de aquí".

Proceso de selección

Los requisitos para optar a estas becas se resumen en dos: tener una nota media de 7 o más (tanto en inglés, como en el resto de asignaturas) y demostrar un nivel futbolístico moderadamente alto. No habrá más condicionantes ni de corte económico, social o geográfico más allá de que los chavales candidatos, chicos y chicas, residan en España y estén cursando desde 2º de la ESO a 1º de Bachillerato. El talento futbolístico y su formación marcarán el resto del camino.

Un comité de expertos integrado por profesionales españoles y estadounidenses evaluará cada candidatura y escogerá a los diez mejores de los que saldrán los dos ganadores previa realización pruebas más específicas. Las candidaturas descartadas no se quedarán sin premio y podrán contar también con ofertas de los High School, aunque de menor calado económico.

Estados Unidos se encuentra en un proceso de reimpulso del 'soccer' con vistas a potenciar su práctica para el Mundial de fútbol que coorganizará con México y Canadá en 2026. La demanda de jóvenes talentos para reforzar su cantera se ha disparado en los últimos meses, motivo por el que ha intensificado su búsqueda en España pese a la pandemia.

Estos tipos de becas suponen una gran oportunidad: "¿Por qué son importantes? Porque la gran mayoría de las mejores universidades de Estados Unidos, hablo Top 100 del mundo, reclutan al mayor porcentaje de estudiantes de boarding schools, de los colegios con residencia. Por el nivel académico que les preparan, porque les ayudan a las pruebas, por el tipo de educación que reciben...".

"Es un hecho que, de la gran mayoría de colegios con los que nosotros trabajamos, luego el 100% de los estudiantes se va a una universidad top 100 de Estados Unidos. Eso la verdad que dice mucho, porque ya no es solo ir a jugar a fútbol, sino ir a jugar a fútbol en una muy buena universidad, donde luego puedes conseguir un diploma o un título universitario que abre las puertas a los mejores rincones del mundo", añade.

El crecimiento del fútbol en EE. UU. y la aparición en el horizonte del Mundial son claves: "Muchos colegios con los que trabajamos cada vez nos piden más jugadores. Se sabe del nivel cada que hay aquí en España. Y también aprovecho para decir que es un boom muy, muy grande. Estuve trabajando allí más de dos años y medio, con diferentes clubes de fútbol, como entrenador, viajando y he trabajado también como profesor sustituto en colegios y he visto, que no me lo creía, la cantidad de chicos y chicas que juegan a fútbol desde muy pequeño. Quieren traer mucho talento de aquí de España".

Crecimiento en EE. UU.

"Conozco un par de chicos que han estado jugando en la universidad, desde la División 1 A hasta en a MLS, han ido a los combines que prepara la MLS. Yo creo que es algo que ya se está viendo y que cada vez se va a ver más en los siguientes años, historias de éxito de jugadores y jugadores españoles que van a Estados Unidos a uno de estos colegios y luego consiguen triunfar en una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos. Es algo que va a haber con más normalidad, la verdad".

"Puedo poner el caso de un chico que se llama Jesús Barea. Es de Cádiz, un chico que cogieron de Deaquíparafuera para ir un año antes de entrar en la universidad a uno de nuestros colegios y a los dos meses, tres meses de estar allí tenía más de ocho ofertas de universidades. Está en Missouri State University al mayor nivel al que puedas jugar. La está rompiendo ahí en Estados Unidos al máximo nivel", concluye Alberto.

