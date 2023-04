Lewandowski 'llama' a Messi: "Espero que la próxima temporada juguemos juntos"

La 18ª edición del libro Relatos Solidarios del Deporte ha tenido a Robert Lewandowski como padrino, al igual que lo fue Ansu Fati anteriormente. El delantero polaco ha aprovechado la ocasión para hablar de cómo se encuentra y también de aquellos que han señalado por su bajón de rendimiento tras el Mundial de Qatar. Además, uniéndose así al FC Barcelona y su afición, ha mandado un guiño a Leo Messi.

El delantero polaco ha revelado que durante El Clásico de la Copa del Rey ante el Real Madrid sufrió un golpe. Desde entonces, ha estado arrastrando molestias e incluso jugó así el partido de La Liga contra el Girona, en el que el Barça acabó empatando a 0 en el Spotify Camp Nou.

"Recibí un golpe en la espalda de Militao en la Copa. Quise jugar todo el partido, por mi ambición, pero me ha costado hasta andar. Ayer lunes cuando me levanté casi no podía, pero trabajé con el fisioterapeuta y pude correr. Es parte del fútbol. No soy una persona que no juega por un dolor, intento estar siempre. Hoy sí que podía andar. En el próximo partido, podré jugar, pero no es una excusa, podía haber estado mejor", ha señalado.

Robert Lewandowski, durante la presentación de la decimoctava edición del libro "Relatos Solidarios del Deporte" EFE

Aunque Lewandowski acumula varios meses sin estar a su mejor nivel, algo que él mismo ha reconocido: "Nunca estaré contento, independientemente de los goles que marque. Tras el Mundial, he marcado menos, pero todo el equipo no estuvo bien en los últimos partidos, aunque mejoraremos. Está siendo difícil, no sé por qué, pero estoy seguro de que en estos diez partidos que restan estaremos como siempre, no como ahora. Sé que la gente quiere que marque. Sé que puedo hacerlo y como equipo podemos jugar mejor. En el Barcelona, no sólo importa ganar, también es marcar goles".

También ha sido preguntado por las diferencias entre el Barcelona y el Bayern Múnich: "Son torneos y equipos distintos. En unos pocos meses, no se puede cambiar todo. Nos han faltado jugadores. Hemos intentado lograr los objetivos, pero ya sabía que el primer año sería difícil. Y en las últimas semanas, sé que no he estado perfecto. Hay que ser pacientes y en las próximas semanas estaremos mejor y la próxima temporada también será, seguro, mejor".

"Para todos es importante ganar La Liga, para los jóvenes, para mí... es un gran título. Todos trabajamos juntos no solo para lograr el trofeo, sino para mejorar como equipo. Estamos centrados en La Liga. No pensamos en cuántos puntos sumamos más que el Real Madrid sino en ganar y en hacerlo mejor", ha agregado Lewandowski.

Además, también ha respondido a la pregunta sobre si le gustaría el regreso de Messi al Barcelona en verano. Lewandowski, del que también se ha especulado que podría salir de Can Barça, ha despejado las dudas acerca de ambas cuestiones: "Siempre pertenecerá al Barcelona y si vuelve sería maravilloso. Su lugar está aquí. Espero que la próxima temporada juguemos juntos".

TEA

El dinero recaudado con la venta de los libros irá destinado a la Fundación Lovaas para la investigación y el estudio de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), así como del cuidado y aumento de la calidad de vida de aquellas personas que lo sufren. Lewandowski se ha referido también a esto: "Quiero dar las gracias por este fantástico proyecto, me alegra formar parte de él y apoyar a la gente que estudia y tiene autismo. Conozco a personas que lo tienen. Son gente normal y hay que tratarla con normalidad".

"No solo somos jugadores de fútbol, también tenemos una voz que puede ayudar en muchos temas, tenemos ese poder y debemos intentar que las persones estén más informadas de según qué situaciones o dolencias", ha sentenciado el delantero polaco durante la presentación del libro.

