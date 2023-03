Acoso en el fútbol femenino de Sierra Leona: vídeos porno y peticiones "de sexo todos los días"

En los últimos años se han ido destapando diferentes casos de abuso o acoso sexual en varios deportes. El fútbol no ha sido ajeno a ello, con varios futbolistas implicados, así como entrenadores o miembros de distintas Federaciones internacionales. No todas las víctimas consiguen justicia, pero en Sierra Leona el capítulo que pareció quedar en el olvido ahora resurge con fuerza.

FIFPro ha conseguido que al fin se escuchen las denuncias de la futbolista Bilkisu Kandeh-Turay contra el que fuera entrenador en la selección de Sierra Leona, Abdulai Bah. La que llegase a ser capitana de la selección sub20 del país le acusa de acoso sexual, de enviarle vídeos pornográficos y de su pene, así como también pedirle "sexo todos los días".

Kandeh-Turay informó a Isha Johansen, primera presidenta mujer de la historia de la Federación de Fútbol de Sierra Leona, de lo que estaba ocurriendo. Y pese a las palabras de respaldo iniciales, no halló después una figura que le ayudase contra el presunto acosador.

Investigación formal

Fue en el año 2017, cuando Bilkisu Kandeh-Turay tenía 17 años, el momento en el que la excapitana de la selección de Sierra Leona sub20 recibió fotografías de las partes íntimas de Abdulai Bah, así como diferentes vídeos pornográficos. Esto además de propuestas sexuales a diario. La jugadora se lo hizo saber a su Federación. Pero no ha sido hasta este 2023 cuando se ha abierto al fin una investigación formal.

El sindicato internacional de futbolista FIFPro, tal y como informó The Guardian, consiguió que el Comité de Ética de la FIFA interviniese y se procediera así a abrir una investigación por las tres denuncias emitidas sobre la figura del exseleccionador de Sierra Leona. Abdulai Bah fue relevado de su cargo en octubre del año 2021, aunque eso no fue ligado a que se investigase el caso por parte de la Asociación de Fútbol de Sierra Leona (SLFA).

Desde el citado tabloide británico se pusieron en contacto con la policía y esta afirma que el exseleccionador de Sierra Leona, que sigue bajo fianza, ha rechazado las acusaciones de acoso sexual a las futbolistas. Abdulai Bah aseguró que estas son "completamente falsas e infundadas".

El caso en Sierra Leona

Con la llegada de Isha Johansen a la SLFA en el año 2013, se esperaba que con una presidenta mujer, hubiese un cambio en el fútbol femenino de Sierra Leona. Pero fue todo lo contrario. "No obtuvimos kits, alimentos adecuados, instalaciones médicas, transporte... nada. Empecé a plantear estas preocupaciones y hablé con algunos funcionarios de la FA. Dijeron que planeaban hacer algo, pero no lo hicieron", afirmó Kandeh-Turay.

Abdulai Bah le llegó en ese punto a decir que se "callara", que no podía "cambiar el sistema". Y así fue como llegaron las proposiciones indecentes siendo ella todavía mejor de edad: "Me dijo que me ama y me envió su pene y vídeos y fotos porno". La excapitana de la selección sub20 de Sierra Leona reveló que "le pedía sexo todos los días".

Todo esto lo reveló en su día en un programa de radio por Internet. Al hacerse público, la portera Zainab Conteh se sumó a las revelaciones sobre acoso sexual del que fuera seleccionador. La guardameta también dijo que le había pedido sexo y le había enviado diferentes archivos de sus partes íntimas. De todo ello tomaron nota en la SLFA, incluso recogiendo testimonios, pero no tomaron medidas contra Abdulai Bah. Esto al señalar que no había pruebas suficientes sobre el acusado.

Ha sido en el actual 2023 cuando la FIFA al fin decide tomar cartas en el asunto, abriendo la pertinente investigación. Aunque en el punto de mira no solo se encuentra el exseleccionador, también Isha Johansen. A ella acudió Kandeh-Turay: "Empecé a hablar de eso con mis amigos y decidimos ir y contárselo a Isha".

"Le conté algunas de las cosas con las que teníamos que lidiar y, sin dar nombres, le dije que uno de los entrenadores nos había estado pidiendo sexo y que era intimidante. Ella dijo: 'Está bien, vamos a arreglar eso'. Pero cada vez que traté de comunicarme con ella después de eso, nunca obtuve ninguna respuesta. He estado tratando de plantear estos temas hace mucho tiempo cuando ella estaba allí. Isha me conoce por mi nombre", relató Kandeh-Turay de aquel encuentro con Johansen en 2018.

De aquello dice no acordarse Johansen en declaraciones para The Guardian: "No recordaba las denuncias de acoso sexual de esta joven, que, aparentemente, ocurrieron en 2017". Tampoco de que la propia Kandeh-Turay "hablase" con ella en el año 2018.

"Además, no tengo conocimiento de que ella haya intentado ponerse en contacto conmigo a partir de entonces. Mi memoria no es perfecta, pero una acusación de esta naturaleza no es algo que olvidaría, ni es algo que no perseguiría. La SLFA tiene comités disciplinarios y yo habría pasado este tipo de queja directamente al comité correspondiente para que se le dé seguimiento", agregó.

Isha Johansen, primera presidenta mujer de la SFLA Reuters

La presidenta en aquel momento se defendió, además, alegando que la SLFA le suspendió: "Así que no solo no estaba en una posición oficial para poder hacer algo, tampoco entiendo cómo y dónde pudo haberme conocido en privado. Después de ser contactada por usted, posteriormente pregunté a los miembros clave de la administración, pero nadie recuerda haber sido abordado con estas acusaciones en ese momento".

Tras las últimas actualizaciones, sí que ha decidido trabajar para que todo se resuelva: "No escuché estas acusaciones mientras estaba en el cargo y no recibí información oficial sobre esta queja. Sin embargo, debido a la gravedad y el daño potencial a la reputación de estas acusaciones, convoqué una reunión con el actual presidente y su ejecutivo, en la que les dije que necesitaban acelerar una investigación e investigar a fondo el asunto. Desde entonces no he recibido ninguna comunicación oficial relacionada con este asunto". La principal víctima de todo el caso es una Kandeh-Turay que reveló que incluso llegó a "recibir montones de mensajes" diciéndole "cómo iban a arruinar" su carrera en el fútbol. "Tuve que dar un paso atrás en el partido de vuelta en Liberia por las amenazas que recibí. Traté de hablar con Isha Johansen nuevamente (antes del encuentro de vuelta), pero ella no respondió", apuntó.

Fue así como decidió poner el punto y final a su trayectoria en el fútbol internacional. "Nadie está tan herido como yo. No me romperé, no estoy hecha de cerámica. Amenazas por todas partes, sierraleoneses en casa y en el extranjero. Esta lucha es por el futuro. En esta etapa temprana de mi carrera ya he visto el infierno", escribió en Facebook la joven y talentosa delantera. Al testimonio de amenazas de Kandeh-Turay se suman otras como la también exinternacional sub20 Fatmata Kamara: "Los entrenadores usaban un lenguaje inapropiado para las chicas como, 'Hoy estás tan hermosa' o '¿Saldremos después del entrenamiento?'. Incluso los entrenadores de los clubes intentan salir con jugadores. Si hablas, no volverás a jugar al fútbol nunca más. Esta es la amenaza". También otra figura que no quiso que revelasen su identidad señaló que pasaron "por tantos obstáculos". "En la selección no había nada profesional. Esperábamos mucho de Isha como presidenta, que nos diera más oportunidades de exponer nuestro talento. En sus siete años de presidencia perdí mucho. Ella siempre estaba fuera del país. Era muy difícil acceder a ella y no estaba disponible", sentenció esta futbolista. El caso en Sierra Leona se recrudece.

