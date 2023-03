El mensaje de la madre de Dani Alves: "Los traidores de Judas me lo quitaron"

El pasado 20 de enero saltó la bomba en Barcelona: Dani Alves era detenido tras la denuncia de una mujer por una presunta agresión sexual en la Ciudad Condal. El defensa se encuentra en la cárcel y la Fiscalía ya ha confirmado que su juicio tendrá lugar a lo largo de este mismo 2023. Se enfrenta a una pena de entre 8 y 10 años de prisión.

Según lo que ha trascendido, la joven fue atendida en primer lugar por los miembros de seguridad de la conocida discoteca Sutton. Tras hablar con miembros de los Mossos desplazados hasta el local, la mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital Clínic de Barcelona. A los pocos días, ella misma puso la denuncia contra el ex del Barça.

Desde que se conoció la noticia, mucho se ha hablado sobre el tema. Desde opiniones de la gente del fútbol, incluidas las controvertidas declaraciones de Xavi Hernández que luego él tuvo que salir a matizar por el revuelo, a las de la ex de Dani Alves, quien aseguró que no es un violador. Y, más recientemente, un mensaje de la madre del futbolista en las redes sociales también ha dado de qué hablar.

Lucía Alves ha publicado un mensaje en Instagram que no ha dejado indiferente a nadie. Es más, después de ello, la propia madre de Dani Alves privatizó su perfil ante el aluvión de comentarios que recibió en primera instancia: "Mi familia, mi vida, los amo hasta el infinito. Es más allá de lo que Dios ha unido, nadie puede separar".

Se sienten traicionados

"Sé que mi sonrisa me molestó tanto que los traidores de Judas me lo quitaron en esos cuarenta días, pero mi fe en Dios no me la podrán quitar. Sigo firme y fuerte hacia la victoria. Amigos que nunca los traicionarán si alimentan a un perro durante tres días, él se acordará de ustedes durante treinta años. Si alimentan a una persona durante treinta años, se olvidarán de ustedes en tres días", ha continuado la mujer.

Por último, también ha publicado una cita bíblica, Daniel 6:27. "Su dominio no tiene fin. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. El que ha librado a Daniel del poder de los leones", es el último mensaje compartido por Lucía Alves en defensa de su hijo antes de privatizar su cuenta de Instagram.

