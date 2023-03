Nuevo escándalo en el PSG femenino: Sandy Baltimore, condenada por agresión por su expareja

El PSG femenino vuelve a verse sacudido por un escándalo relacionado con la violencia una vez más. Esta vez la protagonista es una jugada de la primera plantilla, Sandy Baltimore. La futbolista, según ha adelantado 'RMC Sports', tendrá que pagar una cuantía económica considerable tras ser acusada de agresión por el Tribunal de Nanterre.

Los hechos sucedieron en la calle Bois-Colombes, al norte de París y cerca del río Senna. Allí, Sandy Baltimore agredió a la que era por aquel entonces su pareja sentimental, a la que golpeó y asaltó. Ahora ha sido condenada a pagar 1.500 euros por los violentos actos realizados el pasado mes de mayo, incluidos 500 euros por daño moral y 500 euros por maltrato físico.

"Era una persona que me gustaba mucho. Pero había demasiadas otras cosas, mentiras y traiciones. Se convirtió en una relación tóxica", habrían sido unas palabras salida de la que fuese la novia de Sandy Baltimore a un conocido de la pareja. Esto provocó que la jugadora acabase golpeándola y agrediéndola en las calles parisinas. Una acción que no ha sorprendido dentro de la entidad, puesto que no es el primer escándalo con el que se ve relacionada la futbolista de 23 años.

En un principio, se había especulado con que la agresión había sido realizada a un amigo de ella. Sin embargo, poco después de que haya salido la condena a la luz, se ha sabido que era su exnovia la que fue objeto de los golpes de la delantera del Paris Saint-Germain.

Justo esta condena llega a pocos días de que se ponga en marcha la eliminatoria de Champions League. Las parisinas ya están preparando el duelo contra el Wolfsburgo de cuartos de final del torneo europeo y es una situación que podría desestabilizar al club que se la juega en dos semanas.

Protagonista de una pelea con Hamraoui

El pasado mes de abril Sandy Baltimore también copaba las páginas de los medios deportivos franceses al ser protagonista de una pelea en uno de los entrenamientos del PSG. La delantera acabó a golpes con su compañera Kheira Hamraoui. Todo se sucedió mientras esperaban para recibir un centro lateral y, entonces, ambas se enzarzaron.

El tono subió con Baltimore, antes de que Hamraoui presentara batalla. La internacional francesa abandonó el campo y no acudió al viaje para ir a Lyon. Poco después el club emitió un comunicado confirmando lo sucedido sobre el césped entre las dos jugadoras.

