Surrealista episodio en el fútbol mexicano: deja una entrevista para pegarse con el entrenador rival

El fútbol no para de sorprendernos, aunque a veces no sea para bien. Un nuevo episodio marcado por la polémica ha aparecido y esta vez se ha dado en México. Todo ocurrido tras un partido lleno de tensión y de rifirrafes entre el Santos Laguna y el Puebla. La victoria fue a parar a manos de los primeros por 3-2, pero lo peor estaba por llegar después del encuentro.

Dos de los protagonistas del partido fueron Javier Correa, jugador del Santos Laguna, y Eduardo Arce, entrenador del Puebla. A lo largo de los noventa minutos, futbolista y técnico tuvieron varios encontronazos en una historia que arrastran de otros partidos. Y tras acabar, la tensión fue yendo en aumento y ambos dejaron un episodio impresentable.

"Creo que el técnico de Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a los jugadores. No a ver si yo salgo rápido, porque es la segunda vez que me hace lo mismo y me gustaría que me dijera de frente todas las cosas que gritó, pero cómo no tiene huevos no me lo va a decir", explicaba el jugador en la zona mixta.

Esto es increíble. Javier Correa 🇦🇷, delantero de Santos Laguna, y Eduardo Arce, DT de Puebla 🇲🇽, se cruzaron en el campo de juego, pero la siguieron...



Mientras tanto, el técnico de Puebla le estaba observando desde la distancia, esperando a que terminase de hablar con los medios y así discutir nuevamente con él. Ambos ya se habían encarado en la zona de los banquillos antes de que terminasen los noventa minutos reglamentarios.

Sin embargo, Javier Correa no tuvo reparo alguno en abandonar la entrevista que estaban realizándole, no sin antes despacharse a gusto sobre lo que pensaba del técnico rival, y encararse con Eduardo Arce. Tras un breve cruce de palabras entre los dos, la cosa se empezó a calentar y tuvieron que acudir varias personas a separarlos para evitar que la pelea fuese a más.

Un enfrentamiento más que vuelve a dejar claro que el fútbol está cargado de malos comportamientos. Por suerte, gracias a la seguridad del estadio no sucedió nada más y el futbolista y el entrenador parece haber olvidado el episodio por las dos partes.

Hecho similar en Italia

Otro hecho muy similar ocurrió en Italia con los protagonistas cambiados. En ese caso fueron el presidente del Ternana y los ultras del equipo, que se enfrascaron en un enfrentamiento donde los escupitajos, insultos y los gritos estuvieron muy presentes.

[Escupitajos e insultos entre ultras y el presidente del Ternana: "Les habría dado dos bofetadas"]

El presidente de la Ternana acudió a hablar con los ultras del equipo tras el pitido final del encuentro el pasado domingo y fue donde la peor cara de seguidores y del dirigente de la entidad fue captada por las imágenes. Tras verse rodeado por pitos, abucheos o insultos, Bandechchi perdió los papeles y respondió de la peor de las maneras.

El máximo dirigente del equipo perdió los papeles y acabó escupiendo los seguidores de su equipo. Además, en rueda de presa también se despachó contra ellos. "Me escupieron, les escupí y nos insultamos. No estoy aquí para ser agredido y soy un hombre como cualquier otro. No soy Jesucristo y si me agreden, respondo. Cuatro imbéciles querían sacar lo peor de mí y lo lograron", apuntó.

