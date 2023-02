Laporta, sobre el 'Caso Negreira': "Tebas se ha quitado la careta, tiene fobia al Barça"

Joan Laporta tomó la palabra este martes sobre el 'caso Negreira'. El presidente del FC Barcelona hizo su primera declaración pública acerca del escándalo de los pagos al exvicepresidente del Comité de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

Una vez finalizado un acto sobre la seguridad en el Camp Nou, Laporta tomó la palabra sobre el asunto que preocupa en el entorno azulgrana. El presidente culé anunció que ha externalizado la investigación sobre los pagos señalados.

"Desde el club se ha tomado la decisión de externalizar la investigación de los hechos y un abogado externo, junto con su equipo de profesionales, y en colaboración con el área de Compliance del FC Barcelona, se aseguran de que dicha investigación sea rigurosa, tal y como se merecen los socios y socias del club y sus millones de seguidores", dijo.

[Enríquez Negreira alega que sufre alzhéimer para no responder a la Justicia por los pagos del Barça]

"Lamentamos profundamente la filtración de documentos que están bajo investigación y que tendrían que ser investigados cuidadosamente. Ni la Fiscalía ni nadie ha comunicado al club que forme parte de dicha investigación. Aclaro que estos servicios están externalizados porque los consideramos necesarios", continuó. Además, explicó que "pronto" habrá una rueda de prensa acerca del 'caso Negreira'.

Laporta defiende su gestión durante su primer mandato, en el cual existían ya esos pagos al antiguo número dos de los árbitros: "Durante mi primer mandato se pagaba un dinero en virtud de unas facturas que tenían el soporte documental y de vídeo que demostraban que se habían hecho los servicios. Tenemos ganas de dar las explicaciones, pero subrayo que las facturas de mi mandato se pagaron bajo soporte documental".

Contra Tebas

Cargó contra Javier Tebas, que este lunes dijo que Laporta debería dimitir si no podía explicar los pagos: "Se ha vuelto a quitar la careta. Es una persona que en su trayectoria ya ha demostrado su antibarcelonismo, la fobia que tiene hacia el Barça. No es casualidad que quiera que deje de ser presidente del Barça. No le voy a dar el gusto a este deseo porque este club es de los socios y socias".

"Quien quiera ensuciar la historia del club tendrá respuesta contundente. Nuestros jugadores y jugadoras y entrenadores han luchado por hacer de este un gran club y no permitiremos que se ensucie la imagen del FC Barcelona. Así que desde el FC Barcelona daremos una respuesta contundente", finalizó.

Sigue los temas que te interesan