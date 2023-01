El grave altercado entre Guardiola y Cancelo que acabó en ruptura en el Manchester City

Hasta no hacía tanto, el portugués Joao Cancelo era una de las figuras clave en el Manchester City de Pep Guardiola. El técnico catalán había incrementado la importancia del lateral modificando su posición hacia la de interior, pero de la noche a la mañana desapareció de sus planes. Con la salida del jugador rumbo al Bayern Múnich, se ha conocido lo ocurrido en las últimas semanas.

El detonante del adiós de Cancelo, que se marchará cedido al club bávaro durante el cierre del mercado invernal, fue una bronca que tuvo con Guardiola. No ayudó el estado de ánimo con el que el portugués regresó del Mundial de Qatar, frustrado por el papel de su selección. Medios ingleses revelan cómo se desarrolló todo a partir de entonces.

Cancelo tuvo poco protagonismo cuando se retomó la competición. Su primera titularidad tras el Mundial tuvo que esperar cuatro partidos, ante el Chelsea en la Premier, y solo duró 45 minutos tras ser cambiado al descanso. El jugador luso estalló y nada volvió a ser igual dentro del equipo.

[Guardiola: "Si estoy entrenando al City o donde sea y el Barcelona me llama, iré, es mi club"]

The Athletic revela algún episodio posterior, como la vez que Cancelo fue directo del autobús del equipo al banquillo antes de un partido. Actitudes como esas no gustaron al cuerpo técnico, que también percibieron que el jugador no prestaba atención en las charlas del equipo.

La relación se fue deteriorando, aunque Cancelo volvió a jugar dos partidos completos (ante Southampton y United, ambos resultando en derrota citizen). Luego de eso desapareció de nuevo, quedándose sin jugar contra Tottenham, Wolves y Arsenal. En este último encuentro, de FA Cup, el jugador se enfadó de forma evidente con Guardiola.

Llegada al Bayern

Ni Cancelo desea seguir en el Manchester City tras esto, ni Guardiola intentará impedir su marcha. La relación se rompió totalmente ("irreparable", señala Daily Mail) y se activó la maquinaría para buscar su salida antes del cierre del mercado. Este lunes se supo que el Bayern aparecía en escena y el jugador se desplazó hasta Múnich.

Este martes se hará oficial la operación: el Bayern Múnich incorporará al lateral portugués Joao Cancelo, cedido hasta final de temporada, y contará además una opción de compra por valor de 70 millones de euros, tal y como apuntaron medios alemanes.

Cancelo estaba desde hace mucho en la lista de pretensiones del entrenador Julian Nagelsmann, pero el fichaje no había podido realizarse por razones económicas. La incorporación de Cancelo es también una reacción a los problemas de Noussair Mazraoui que será baja hasta por lo menos mediados de marzo por una inflamación cardiaca tras una infección con Covid-19.

Cancelo será la tercera incorporación del Bayern tras el meta suizo Yann Sommer, cuyo fichaje fue una reacción a la lesión de Manuel Neuer que estará de baja hasta el final de temporada, y el lateral holandés Daley Blind

Sigue los temas que te interesan