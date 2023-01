Ceuta - Barcelona, la Copa del Rey en directo | Última hora, resultado y estadísticas

No se deja amilanar el Barça y responde a la ocasión que tuvo el AD Ceuta justo unos minutos antes. Gran llegada por banda izquierda tras ganar el carril en profundidad y Ferran Torres desperdició una buena oportunidad. El extremo no acertó a centrar ni a rematar, dejó la cosa en un híbrido que no encontró ni portería ni a ningún compañero cuando lo tenían todo a favor. Un pase de la muerte muy desviado y potente que se paseó por el área pequeña.