Karsdorp, el 'traidor' de Mourinho, es acosado en su casa por ultras y se marcha de Italia

Los tifosi en Italia pueden llegar a ser demasiado pasionales. Durante años se han podido presenciar en el fútbol italiano varios episodios desagradables y ahora, en los últimos días la Serie A ha vuelto a vuelto a ser testigo de nuevos capítulos lamentables. Todo, desencadenado en los últimos días por unas duras declaraciones de José Mourinho en una rueda de prensa.

El técnico de la Roma, caracterizado por no callarse nunca lo que piensa, desató la tormenta el pasado miércoles después del partido de liga ante el Sassuolo en el que su equipo no pudo pasar del empate: "Lo siento porque el esfuerzo de un equipo que jugaba como un equipo fue traicionado por un jugador con una actitud poco profesional. He hablado con él y le he invitado a irse del club en enero, pero no sé lo que hará finalmente", dijo el luso.

Todo ello desató un auténtico polvorín en el entorno de la Roma y recientemente se conoció que el futbolista al que se refería Mourinho era Rick Karsdorp. Esto desató las iras de los aficionados más radicales del conjunto italiano que, tal y como apuntan las informaciones del Corriere dello Sport, acudieron al domicilio del jugador y le hicieron vivir unas escenas de lo más desagradables.

Durante un par de noches se personaron en la casa del jugador holandés, aguardando a poder cruzarse con Karsdorp, algo que no consiguieron. Sin embargo, sí que incomodaron con su presencia el bienestar del futbolista que, si no hay un cambio brusco, terminará saliendo de la Roma en el próximo mercado de invierno.

Huye a su país

Rick Karsdorp, tras ser señalado de una manera tan drástica por Mourinho, no entró ni siquiera en la convocatoria de la Roma para el partido de este domingo ante el Torino correspondiente a la decimoquinta jornada de la Serie A. Un encuentro que, por cierto, también finalizó con empate en el marcador y que deja al conjunto romano fuera de los puestos europeos antes del parón por el Mundial.

Ante estas circunstancias, y aprovechando los próximos días de descanso que van a tener los jugadores que no estén presentes en la cita mundialista, el defensa decidió marcharse a los Países Bajos de vuelta a su país. De esta forma, el futbolista tratará de desconectar después de lo ocurrido y evitará males mayores ante el temor de que la actitud de parte de los hinchas de la Roma persista en el tiempo.

Mourinho se desgañita desde la banda. REUTERS

Incluso Johan Henkes, el agente de Karsdorp, llegó a pedir de manera pública explicaciones a José Mourinho después de las declaraciones realizadas sobre su representado.

Ahora Rick Karsdorp esperará a conocer noticias acerca de su futuro, pero parece claro que no pasa por seguir formando parte de la AS Roma. En Italia se habla del interés de otros grandes clubes en su figura, entre otros la Juventus, por lo que tiene mercado y espera poder encontrar una salida satisfactoria que tambien agradará al club y a Mourinho.

