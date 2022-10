Quique Setién reclama más de dos años después de su despido: "El Barça todavía me debe dinero"

Quique Setién ha llegado al Villarreal para asumir las riendas del Submarino después de la inesperada marcha de Unai Emery al Aston Villa. El nuevo técnico realizó una rueda de entrevistas en distintas radios y en ellas habló de nuevo de su sorpresa al ser llamado para dirigir un equipo como el castellonense, pero también se mojó sobre su pasado en el Fútbol Club Barcelona.

El entrenador salió por la puerta de atrás del Camp Nou entre numerosas críticas y en medio de grandes rumores acerca de su mala relación con Leo Messi. Eso sí, pese a que ya han pasado más de dos años desde que su despido se produjo, Setién todavía sigue reclamando lo suyo: "El Barça aún me debe dinero", confesó en El Larguero, pese a que en los últimos tiempos habían surgido informaciones que afirmaban lo contrario.

Habló también de Leo Messi y de la relación que mantuvieron ambos cuando tuvieron que compartir vestuario en el Barcelona: "No puedo valorar si Messi me decepcionó. Hay cosas que me gustan y otras que no, y tenía que torear con ellas", dijo. No obstante, sí que reconoció que no estuvo a gusto en la entidad culé y que tendría que haberse marchado antes porque había muchas cosas que vivía en el día a día que no le gustaban.

Sin ser él mismo

Ya en el acto de su presentación como nuevo entrenador del Villarreal, a Quique Setién le preguntaron sobre su estancia en el Barcelona y confesó que allí no pudo ser él mismo. En El Partidazo ahondó en esta cuestión todavía más: "El Barça era el equipo que siempre soñé entrenar y estando ahí pensé que tenía que haber hecho lo que hizo Camacho e irme. Si hay cosas que no te cuadran, no debes ser un hipócrita y tienes que marcharte", apuntó el míster.

Setién también confesó en este programa que varios jugadores del Fútbol Club Barcelona le habían felicitado en persona por su fichaje por el Villarreal, y volvió de nuevo sobre el tema de Leo Messi: "No quiero hablar de él. Viví 14 años deseando verle jugar, y eso es lo que me va a quedar".

Por otra parte, sobre su marcha del club culé, reconoció que las formas no fueron las más adecuadas, algo que evidencia su distanciamiento tanto con la plantilla como con la directiva: "No me gustó mi salida del Barça, pero tampoco me dejó traumatizado. La gente no me falló, no me llevé ningún desengaño".

Después de dos años sin entrenar a ningún equipo, este pasado jueves Quique Setién volvió a dirigir un partido oficial. Lo hizo al frente del Villarreal en la Conference League y se estrenó con un empate (2-2) ante el Hapoel Beer Sheva, un choque sin mayor trascendencia ya que el conjunto castellonense ya había firmado su pase a la próxima eliminatoria.

El entrenador confesó que, por si las moscas tal y como ha pasado con Emery, tiene una clásula de rescisión en su contrato: "Le dije al Villarreal: 'Poned lo que queráis'", comentó.

