Sigue la polémica por la final de París: la UEFA desmiente ahora al gobierno francés

Los incidentes previos a la final de la Champions de París entre Liverpool y Real Madrid en los aledaños del Stade de France siguen dando que hablar. El intento de muchos aficionados de acceder al estadio sin entrada, los robos, agresiones, y cargas policiales mancharon lo que debería haber sido una fiesta del fútbol y retrasó más de media hora el inicio del encuentro.

Ahora, casi un mes después de lo sucedido, siguen saliendo testimonios y también los informes de las distintas investigaciones que se están llevando a cabo. La UEFA y la policía francesa han pedido perdón por los altercados, siguen echándose la culpa los unos a los otros.

Ahora, la investigación de la UEFA ha desmentido rotundamente las primeras hipótesis del gobierno francés, que responsabilizó del caos vivido a los hinchas del Liverpool por boca del ministro de Interior, Gérald Darmanin, que aseguró que se detectaron entre "30.000 y 40.000 entradas falsas" que provocaron los incidentes en los aledaños.

Incidentes en los aledaños del Stade de France antes de la final de la Champions League Reuters

"Tuvimos alrededor de 2.600 boletos falsos en los tornos", ha dicho Martin Kallen, director gerente de UEFA Events en su intervención en el senado francés. "Pero muchas entradas falsificadas nunca llegaron a los tornos. ¿Cuántos? No sabemos, realmente no pudimos verificar, pero no creemos que esa sea la cifra mencionada después de los primeros días en Francia, más o menos 30.000 a 40.000", ha matizado Kallen.

Para el dirigente de la UEFA, las causas que provocaron los incidentes son varias: "Paro de transporte, malas reacciones de los policías, fuerzas del orden, hubo delincuentes, un flujo altísimo de gente alrededor del estadio sin entradas o con entradas falsas", ha argumentado.

Hace unos días también habló el jefe de la Policía de París, Didier Lallement. Lallement admitió que "fue a todas luces un fracaso" porque llevó al uso de gases lacrimógenos contra aficionados, al tiempo que asumió la total responsabilidad de las decisiones adoptadas.

Problemas de seguridad en la puerta Z del Stade de France Reuters

El jefe policial expresó su pesar porque estos gases afectasen a personas "de buena fe, especialmente familias", pero al mismo tiempo aseguró que era la única forma de reducir la presión sobre los accesos al Estadio de Francia, sede del partido. Ha dicho que parecía "la única forma" de hacer retroceder a la multitud sin una carga directa.

Durante una audiencia en el Senado, Lallement señaló que "hubo personas que fueron agredidas cuando el objetivo era protegerles" y que la actuación policial "perjudicó a la imagen de Francia", aunque también quiso destacar que la labor de la Policía evitó "una tragedia". Quejas de los clubes Los disturbios fueron objeto de quejas contundentes por parte de los dos clubes implicados, Real Madrid y Liverpool. El club blanco se preguntó hace días en un comunicado por "las razones que motivaron esa designación de la sede de la final". "Queremos saber cuáles fueron las razones que motivaron esa designación de la sede de la final y qué criterios se tuvieron en consideración teniendo en cuenta lo vivido ese día. Asimismo, pedimos respuestas y explicaciones que determinen quiénes fueron los responsables que dejaron desasistidos e indefensos a los aficionados. Unos seguidores cuyo comportamiento general fue en todo momento ejemplar", rezaba el comunicado del Real Madrid.

