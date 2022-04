El casting del FC Barcelona de Xavi: renovaciones, dudas y sentenciados para la próxima temporada

La temporada del FC Barcelona todavía no ha terminado, pero es innegable que en las oficinas del club se tiene la cabeza más puesta en la planificación de la 2022/2023. El último paso hacia delante dado ha sido el anuncio de la renovación de Ronald Araujo, que llegó esta semana.

Se esperan más movimientos como el del central uruguayo antes de acabar el curso, así como todavía hay asuntos sin decidir. Lo seguro es que será un verano cargado de movimientos en Can Barça, donde las salidas han de dar el aire para fichajes que no permiten las doloridas cuentas de la entidad.

Así está la situación de los futbolistas que actualmente integran la plantilla que dirige Xavi Hernández. No se incluyen los jugadores que están cedidos fuera, a los que se les buscará una salida definitiva en verano.

Portería

Ter Stegen es uno de los pilares del vestuario del Barça. Pese a que su rendimiento no llega a ser el de otros años, cuando era de los porteros más decisivos del mundo, tiene contrato hasta 2025 y no se plantea su salida. Sí puede haber cambios en el rol de suplente. Dependerá de si Neto sale o no, pero el elegido por el club catalán es Iñaki Peña tras su buen hacer en el Galatasaray.

Defensa

Centrales

La renovación de Araujo era clave en la planificación del Barça. Asegurada su continuidad, contando también con Piqué y Eric García y el fichaje de Christensen (Chelsea), el foco se pone en las salidas.

Ronald Araujo durante un partido con el Barça Europa Press

No se cuenta ni con Lenglet, ni con Umtiti, ni con Mingueza. La venta de los tres dejaría dinero en las arcas y liberaría masa salarial, pero se ha visto ya lo complicado que es desprenderse de Samu. Ninguna venta será sencilla.

Laterales

En los laterales tampoco hay demasiado en claro. Jordi Alba sigue, claro está, con el canterano Alex Balde como su recambio o la opción de fichar a un futbolista como Javi Galán, del Celta.

El problema está en el lateral derecho. La continuidad de Dani Alves, que llegó con un contrato de seis meses, no está confirmado. Sergiño Dest, por su parte, no ha convencido y es una clara opción de venta por su juventud. Uno de los dos no seguirá, pero el deseado para reforzar el equipo era Mazraoui y acabará en el Bayern.

Centro del campo

En el centro del campo se apuesta por la continuidad. Pedri ya renovó hasta 2026 y se trabaja para que Nico y Gavi lo hagan próximamente. Él parece que firmará también una ampliación, por un año y con gran rebaja salarial, será Sergi Roberto. Obviamente, Busquets se mantendrá como capitán de la nave. Se incorporará Franck Kessié.

Frenkie de Jong durante un partido con el Barça Europa Press

El que también quiere seguir -pero habrá que ver- es Riqui Puig y el que duda es Frenkie de Jong. El neerlandés es pretendido por clubes como Manchester United (donde se reencontraría con Ten Hag), pero el Barça solo lo vendería por los 85 millones que le costó o un precio no mucho menor.

Delantera

Delanteros centros

El Barça no renuncia a fichar un '9' que sea estrella mundial. No será Haaland y ahora se intenta reclutar a Robert Lewandowski. Más allá de lo más o menos difícil que sea un refuerzo así y otras alternativas, solo está clara la continuidad de Aubameyang.

Luuk de Jong acabará su cesión y volverá al Sevilla. Depay, que llegó gratis como estrella, estará en la rampa de salida en busca de una venta. La duda es Braithwaite, quizás dependiendo de lo que pueda llegar al equipo y el dinero que haga falta recolectar.

Ousmane Dembélé intentando regatear Reuters

Extremos

El protagonista aquí es Ousmane Dembélé. Hace solo semanas se hubiera dado por imposible su continuidad, pero ahora no hay nada que descartar. Las negociaciones para que renueve se han reactivado porque así lo desea el francés, pero las posturas siguen muy alejadas en lo económico. Xavi cruza los dedos para que no se vaya.

Sí siguen seguro, y como jugadores importantes, Ansu Fati y Ferran Torres. La otra cara de la moneda es Adama Traoré, que llegó haciendo ruido, pero se ha ido diluyendo poco a poco hasta que su compra por 30 millones para improbable.

