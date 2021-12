El Atlético de Madrid anuncia cinco positivos por Covid: Simeone, Koke, Griezmann...

El Atlético de Madrid también ha caído en la oleada de contagios por la variante ómicron. Hasta cinco positivos por Covid se han detectado en el primer equipo tras volver al trabajo este miércoles. El principal es el de su entrenador Diego Pablo Simeone y hay hasta cuatro más de jugadores: Koke Resurrección, Antoine Griezmann, Joao Félix y Héctor Herrera.

Así lo anunciaba el Atlético de Madrid este jueves por la mañana a través de sus canales oficiales.

"Simeone, Koke, Griezmann, Herrera y João Félix se encuentran aislados en sus domicilios cumpliendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Tras el parón liguero, toda la plantilla y miembros del cuerpo técnico de nuestro primer equipo se sometieron a pruebas PCR, según marca el protocolo de LaLiga, en las que Simeone, Koke, Griezmann, Herrera y João Félix han dado positivo por Covid-19.

Todos ellos se encuentran asintomáticos y aislados en sus respectivos domicilios, cumpliendo estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias", decía la nota oficial.

Detectados cinco casos positivos en las pruebas PCR realizadas al primer equipo.



https://t.co/2V5nOEDipR — Atlético de Madrid (@Atleti) December 30, 2021

Alerta para el Atlético - Rayo

Los problemas crecen de cara a la jornada 19 de La Liga. El Atlético de Madrid debe medirse al Rayo Vallecano, uno de los más afectados por los positivos de todo el campeonato. El conjunto madrileño llegó a contar con hasta 17 contagios activos (11 futbolistas y seis empleados), aunque este miércoles logró acortar la lista informando de la reincorporación de tres de los jugadores afectados, que ya son negativos.

El derbi madrileño se ve rodeado por los casos de Covid a tres días de su disputa, prevista para el 2 de enero. Mientras el Rayo parece haber estabilizado su situación, ahora el foco está puesto en el Atlético que seguirá haciendo test a sus futbolistas. Varios clubes de Primera División han ido detectando más casos en los días posteriores a aparecer los primeros.

LaLiga pretende mantener la jornada pese al chorreo de positivos en todo el campeonato. La norma dice que no se aplazará el partido a no ser que alguno de los equipos cuente con menos de cinco futbolistas del primer equipo o no pueda conformar una convocatoria de 13 jugadores con la suma de canteranos. Con esas barreras, parece difícil en este punto que se aplace alguno de los encuentros de este fin de semana.

[Más información: El Barça ya tiene 10 positivos por Covid y peligra su partido: caen Coutinho, Dest y Abde]

Sigue los temas que te interesan