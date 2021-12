Sergio Ramos tiene que parar otra vez y no entra en la última convocatoria del PSG

Sergio Ramos será baja en el partido del PSG de este miércoles contra el Niza. El central español se cae de la lista tras regresar el fin de semana de una baja de seis meses sin competir. El domingo volvió a disputar un partido oficial y lo hizo como titular y jugando los 90 minutos, ante el Saint Etienne, pero volverá a quedarse fuera del equipo pocos días después.

En principio, no hay preocupación en el PSG sobre el estado de Ramos y su nueva baja sería más para darle cansado. Al haber vuelto a jugar tras un parón tan largo, el excapitán del Real Madrid acabó muy cansado y en condiciones que no son óptimas para volver a jugar solo tres días después.

Este martes, Mauricio Pochettino ya expresó sus dudas sobre si contaría con Ramos para el partido: "Ramos estaba muy contento. Los últimos 15 minutos fueron duros. Está más cansado de lo normal, es mucho tiempo sin jugar. Veremos mañana si está envuelto o no en el partido", dijo.

Sergio Ramos gana una acción en su debut con el PSG Reuters

El foco está puesto en el sóleo de Ramos, que fue el motivo de que haya tenido el parón más largo de toda su carrera deportiva por lesión. El defensa, que en marzo de 2022 cumplirá 36, afronta con ganas su aventura en el PSG tras salir del Real Madrid en verano. Entre sus objetivos está regresar a la Selección con el Mundial de Catar disputándose dentro de un año.

La vuelta de Ramos

Sergio Ramos, que debutó este domingo con el PSG en la victoria en el feudo del Saint Etienne (1-3), expresó su felicidad por poder por fin estrenarse con su nuevo equipo y aseguró que ahora tan solo mira "al futuro con ilusión y optimismo".

"Victoria y regreso. ¡Qué ganas tenía! No os hacéis una idea", asevera el internacional español en un mensaje publicado en sus redes sociales tras la disputa del encuentro, en el que admite que "han sido meses difíciles, de incertidumbre, muchos cambios y sobre todo dolor por no poder hacer aquello que me apasiona, jugar al fútbol".

"Pero eso ya forma parte del pasado, del bagaje personal, y ahora solo miramos al futuro con ilusión y optimismo", indica el defensa andaluz que salió del Real Madrid al acabar la pasada campaña y que aún no había podido debutar con el conjunto parisino por sus problemas físicos.

"Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, con una palabra de ánimo y cariño, especialmente a mi familia, siempre incondicional. Seguimos y vamos a por más", concluyó Sergio Ramos.

