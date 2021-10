El Celta de Vigo castiga a un Getafe que no levanta cabeza en La Liga

El Celta de Vigo se encargó de vaciar el Coliseum Alfonso Pérez después de conseguir el tercer gol de la noche antes del 75'. Santi Mina, por partida doble, y Iago Aspas pusieron los tantos de los celestes ante el Getafe. [Narración y estadísticas: Getafe 0-3 Celta de Vigo]

El conjunto azulón sigue su marcha cuesta abajo y sin frenos. Es el farolillo rojo de La Liga y después de disputar los primeros diez partidos del campeonato doméstico acumula tan solo dos puntos en su casillero, con un balance de dos empates, ocho derrotas y ninguna victoria.

La otra cara de la moneda es un Celta de Vigo que con este triunfo ante el Getafe se despega un poco de los puestos de descenso de la tabla. Esta es la tercera victoria de los celestes en lo que va de Liga y esto supone un impulso para ellos después de dos derrotas consecutivas.

Duelo de necesidades

Tanto uno como otro equipo saltaron al verde del Coliseum Alfonso Pérez con la imperiosa necesidad de llevarse los tres puntos. Tal vez por esto sorprendió que ni uno ni otro entrenador decidiesen hacer cambios en sus equipos. Esto pudo ser el detonante de un atasco en la medular que dejó el encuentro sin dueño... al menos en los primeros compases.

Al principio lo intentaron Nolito y Brais Méndez, pero se encontraron con David Soria. Al final, de nuevo Nolito, en un mano a mano, fue quien pudo marcar en la ocasión más clara. Pero, de nuevo, el portero del cuadro azulón, frenó al Celta. Mientras, el Getafe sólo salió de la madriguera con un cabezazo de Mauro Arambarri y con una falta lanzada por Sandro Ramírez que se marchó fuera por muy poco.



Precisamente, Sandro, tal vez el hombre más en forma del Getafe esta temporada, tuvo que retirarse lesionado al borde del descanso. Quique sacó al terreno de juego a Enes Ünal y así finalizó el acto inicial, con malos augurios para el Getafe.



Éstos se confirmaron a los pocos minutos de la reanudación. Un fallo tremendo de David Timor, en una entrega errática hacia Jorge Cuenca, provocó el primer tanto del Celta. El pase hacia atrás de Timor lo recibió Iago Aspas, que se encontró con una mano salvadora de Soria. El portero del Getafe consiguió despejar a córner, pero el lanzamiento posterior de Brais Méndez lo cabeceó a la red Santi Mina, que desencadenó la tormenta perfecta para el equipo de Quique.



Y es que, el tanto del Celta hundió al Getafe. Cualquier golpe para un grupo desmoralizado, iba a ser definitivo. Y más cuando a los dos minutos del gol de Santi Mina, Brais Méndez se sacó de la chistera un pase magnífico que no desaprovechó Iago Aspas para hacer el 0-2.



Y, si parecía que la noche no podía ir peor para el Getafe, llegó la expulsión de Djené Dakonam, que clavó los tacos en el tobillo de Santi Mina. El VAR, aunque fue una jugada fortuita, fue implacable y no perdonó al defensa togolés. En ese instante, el minuto 63, el partido terminó definitivamente.



Lo único que le quedaba al Getafe era pelear por no recibir una humillación. Lo consiguió a medias, porque Santi Mina, tras recibir un pase estilo Guti de tacón del brasileño Thiago Galhardo, cerró la cuenta para el Celta

Getafe 0-3 Celta de Vigo

Getafe: Soria; Damián, Djené, Cuenca, Olivera; Arambarri, Florentino, Timor (Poveda, 60'), Aleñá (Mitrovic, 67'); Maksimovic y Sandro (Enes Ünal, 44').

Celta de Vigo: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo (Araujo, 67'), Murillo, Galán; Fran Beltrán; Brais, Denis (Yokuslu, 81'), Nolito (Galhardo, 72'); Santi Mina (Álvarez, 80') e Iago Aspas (Cervi, 72').

Goles: 0-1, 54' Santi Mina; 0-2, 58' Iago Aspas; 0-3, 73' Santi Mina.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano). Mostró cartulina amarilla a Aidoo (42') y Murillo (83') por parte del Celta y expulsó con roja directa a Djené (63') y a Chema Rodríguez por doble amarilla por parte del Getafe. También fueron amonestado Damián (81') por parte del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de La Liga disputado en el Coliseum Alfonso Pérez (Getafe, España) ante 7.630 espectadores.

