El día que Mourinho defendió a la prensa: se filtra su vídeo discutiendo con un cargo de la Lega

José Mourinho protagonizó los momentos posteriores al derbi entre el Lazio y la Roma. El encuentro, uno de los más tensos de la competición italiana, finalizó con victoria local por 3-2. Sin embargo, lo hizo con polémica y con el entrenador portugués algo tenso. El técnico de la Roma, al ver que no había prensa en la sala de conferencias, buscó por las instalaciones del estadio a los responsables de la Serie A.

En un primer momento, algunos rumores apuntaban a una discusión de Mourinho con un periodista en concreto. Por ello, el luso había accedido a la rueda de prensa abandonándola al instante. Pero esa versión no parece la correcta, tal y como confirman diversos medios italianos como La Gazzetta dello Sport o Corriere de lo Sport. A través de un vídeo filtrado, se puede observar cómo Mourinho discute con el responsable de la Lega presente en el estadio.

La razón del enfado de Mourinho no fue otra que la ausencia de periodistas en la sala de prensa. El técnico de la Roma quería que los medios estuvieran presentes, pero el Lazio, como equipo loca, declinó esa posibilidad y apostó por que se realizaran las cuestiones de forma telemática. Las preguntas irían al encargado de prensa y este sería quien se las leyera a Mourinho. Una mecánica que no gustó en absoluto al luso.

"¿Quién ha decidido esto?", preguntaba Mourinho como reflejan las imágenes. "No hay respeto por la gente que trabaja. Esta norma es una mierda, quiero hablar con la prensa y no me dejáis hablar. El jefe de prensa no es un periodista", estalló el entrenador de la José Mourinhoante el representante de la competición. Este intentó calmar los ánimos y aclaró que todo estaba en manos del Lazio por ser el club local, por lo que Mourinho acabó saliendo de la sala tras unos momentos de enfado.

La Roma, por buen camino

La Roma se quedó sin tres puntos y Mourinho se marchó claramente enfadado. Primero con el árbitro, al que señaló por condicionar el resultado final, y luego con los responsables de prensa del Lazio por no permitir que los medios accedieran a la sala donde comparecía el entrenador portugués. Mourinho, cuya relación con la prensa siempre ha sido muy comentada, fue quien sacó la cara por los medios.

Su nuevo proyecto sigue cogiendo forma y se postula ya como una de las revelaciones de la temporada. La Roma marcha actualmente cuarta en la Serie A por detrás de Nápoles, Milan e Inter. El objetivo no es otro que finalizar en posiciones de Champions League, pues esta temporada tendrán que conformarse con disputar la Conference League, la última competición creada por la UEFA y de menor potencial que la Europa League.

