Unai Simón: "Soy mejor portero y mejor persona que hace dos meses"

Unai Simón ya es uno más en la disciplina del Athletic. Después de disputar la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el guardameta está listo para volver a jugar con su equipo. Y, además, espera poder regresar al once titular del conjunto bilbaíno este mismo fin de semana. Sobre su verano y la nueva temporada ha hablado desde la ciudad deportiva del club.

Preparado para el nuevo reto

"Voy a darlo todo al 100% porque este es el club en el que quiero jugar todos los partidos de mi vida. Estoy dándolo todo, pero la decisión de jugar no depende de mí. La portería está muy bien cubierta con Julen (Agirrezabala) y Jokin (Ezkieta)".

Próxima convocatoria de España

"Nunca sé antes de la lista si voy a ir. Intento entrenar a tope para jugar este fin de semana y luego la selección dependerá de cómo vea la situación el seleccionador".

Vacaciones tras los JJOO

"Mi decisión personal desde antes del verano era que si al final de los Juegos estaba bien quería unirme cuanto antes al grupo. Pero es verdad que hay que escuchar a todas las partes. Me encontraba bien, física y mentalmente, pero escuchando a familia, amigos y míster decidí tomar vacaciones. El míster me dijo que con la decisión que tomase él tiraría hacia delante y escuchando a todos decidí parar".

Camino como portero

"Es importante mejorar cada día. Soy mejor que hace dos meses. Las experiencias es lo que te hace ser mejor jugador y persona. En la Eurocopa viví uno de los momentos más difíciles de solventar de mi carrera y eso te hace mejorar y crecer. Soy mejor portero y mejor persona que hace dos meses. La portería tiene más psicológico que físico y está ligado a las emociones. El curso pasado cometí errores groseros, aprender de ellos y sacar conclusiones te hace madurar. Era mi primer año en la selección y jugadores como Busquets, Alba o Koke, que digan que el grupo humano es de lo mejor que han vivido te hace ver que ante cualquier error de cualquier jugador siempre va a existir un apoyo. No es como el vestuario del Athletic, pero formamos un gran grupo y sin egos".

Error ante Croacia

"Este año he vivido experiencias feas, pero no te puedes parar en ello. En el partido hay que tener memoria de pez porque no te puedes obcecar. Salirse del partido por un error es una falta de respeto. Los errores forman parte del fútbol. En ese momento me olvidé muy rápido porque veía que el equipo necesitaba del portero. Es una experiencia de vida".

Competencia con Agirrezabala

"Le he visto y le conocía de antes. Siempre me ha parecido un porterazo. Me aprietan Jokin y Julen porque los dos son grandes porteros. A veces vemos que hay un problema en la portería y lo que tenemos es una virtud porque hay tres grandes porteros. Hay que ver cómo trabaja Jokin, que está preparado para jugar de manera fenomenal. Armando, entrenador de porteros de cantera, siempre dice que le encanta vernos ahí arriba compitiendo. Debemos valorar lo hecho en las categorías inferiores".

Curso pasado

"Una temporada preciosa con cinco campeonatos y cuatro finales. Ha sido una temporada muy bonita. El camino recorrido y los momentos vividos es lo que te hace crecer como futbolista. A partir de ahí todo lo que haya aprendido en la selección este verano tocará ponerlo a la disposición del equipo. Fue una temporada preciosa para mí que creo no voy a repetir nunca".

Eurocopa y JJOO

"Todo el verano que he estado fuera ha sido una experiencia terrible, con mucho enriquecimiento en aspecto personal y deportivo. Los Juegos Olímpicos fueron una dosis de humildad porque no íbamos como futbolistas, allí éramos unos deportistas más. Esa dosis de humildad te hace recapacitar".

Finales perdidas

"Quiero jugar todo y ganar todos los títulos posibles. El fútbol es competir, pero no quitaría ninguna de las perdidas porque la experiencia de ganar una Supercopa y perder una Copa del Rey te hace aprender mucho. A ver si podemos repetir e ilusionar de nuevo a nuestra gente".

