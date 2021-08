El mensaje de Messi a los aficionados culés: "El Barça es mi casa"

Muchos aficionados culés todavía no han asimilado que Leo Messi ya no es su jugador. La salida del argentino del Barça ha provocado un reguero de críticas a la entidad, aunque algunas también para el jugador que ha decidido irse al PSG, tal y como ha dicho en la rueda de prensa de su presentación, "para ganar la Champions League". El de Rosario, sin embargo, mandó un mensaje a los azulgranas en este acto: "Me fui sin saber dónde iba a ir, pero ya dije al aficionado del Barcelona que esa era mi casa. Viví mucho ahí. Sabían que iba a ir a un equipo competitivo, que pueda ganar la Champions, porque me conocen y saben que quiero ganar y soy competitivo".

