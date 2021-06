Timothy Castagne rozó la tragedia: operado con éxito y su carrera como futbolista a salvo

Llegan buenas noticias desde Bélgica. Timothy Castagne ha sido operado con éxito de las fracturas que sufrió en su cara durante el estreno de los Diablos Rojos en la Eurocopa ante la selección de Rusia. Así lo han revelado este mismo miércoles 16 de junio medios locales como Le Soir o DH Les Sports.

Fue en el duelo entre Rusia y Bélgica, disputado en Luxemburgo y en el que los de Roberto Martínez se impusieron por tres goles a cero, donde Castagne sufrió un golpe accidental con Daler Kuziáyev en el minuto 27 de partido. El resultado fue seis fracturas en su cara y un prematuro adiós a la Eurocopa.

Los medios belgas han revelado que el futbolista fue operado en un hospital de Amberes, en el norte de Bélgica, y que la intervención duró alrededor de seis horas, mucho más tiempo de lo previsto. Y es que se había venido informando de que la operación duraría entre dos y cuatro horas.

Castagne, con una brecha con la selección de Bélgica Reuters

Tal y como ha trascendido en las diferentes informaciones, la operación fue más larga de lo esperado puesto que los médicos han tenido que retirar abundantes fragmentos de hueso. Ahora, Castagne deberá guardar dos semanas de reposo antes de poder volver a realizar ejercicio físico.

Adiós a la Eurocopa

Esta era la primera Eurocopa para Timothy Castagne y no solo eso, también era el primer gran torneo de selecciones que disputaba el jugador del Leicester con los Diablos Rojos. Pese al varapalo, la mejor noticia es saber que podrá poder continuar ejerciendo como futbolista.

Los médicos ya dijeron que si el golpe se hubiese producido en la sien, a tan solo unos centímetros del lugar del impacto, el jugador belga podría haber sufrido serias consecuencias neurológicas, pudiendo haber corrido peligro su carrera en el deporte rey.

El seleccionador belga, Roberto Martínez, ya afirmó que si llegan a la final, Castagne podría estar presente, aunque no en el terreno de juego: "Si llegamos a la final, claro que podrá venir. Pero habrá que ver si podrá estar en el campo, lo dudo. Desde el punto de vista médico, necesita cuatro semanas. Pero tras el caso de Axel Witsel, que no debería de estar aquí tras su lesión, yo no excluyo los milagros médicos".

[Más información - Bélgica presenta su candidatura a la Eurocopa con una gran victoria sobre Rusia]