Germán Burgos no seguirá en Newell's dos meses después: la autodestrucción del 'Mono'

La aventura de Germán 'Mono' Burgos en Argentina no ha salido bien. La que fuera la mano derecha del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid no seguirá a los mandos de Newell's Old Boys. Eso es lo que apuntan desde Argentina, donde afirman que el jueves no se sentará el 'Mono' en el banquillo del equipo. En el cargo solo ha aguantado dos meses.

Desde el fichaje del 'Mono' Burgos, Newells ha sumado tres victorias, cinco empates y cinco derrotas en quince partidos. Al técnico le marcaron derrotas dolorosas como la del Clásico argentino y la que supuso la eliminación del equipo en la Copa.

Del 16 de marzo, fecha en la que se presentó al 'Mono', han pasado solo meses. Ahora Newell's busca nuevo entrenador en una situación delicada, ya que el jueves tendrá que jugar ante Palestino, en Rosario, con la obligación de ganar para tener alguna oportunidad de clasificarse para la Copa Sudamericana.

#ÚltimaNoticia Germán Burgos no continuará como director técnico de Newell's. pic.twitter.com/P1KBQyIlz8 — TyC Sports (@TyCSports) May 18, 2021

Germán 'Mono' Burgos dejó el Atlético de Madrid el verano pasado después de su incorporación en 2011. El segundo entrenador rojiblanco había hecho historia con Simeone como líder. Su pasado en el club, pero sobre todo su presente le permitieron convertirse en uno de los rostros más reconocidos por la afición. Además, su temperamento y personalidad le llevaron a ser protagonista habitual del banquillo. Sin embargo, tras La Liga de la Covid-19, el exportero decidió cambiar su carrera.

Burgos quería probarse como primer entrenador. Iniciar, al fin y al cabo, su carrera en solitario. Su marcha generó cierta polémica e incluso se rumoreó una posible tensa relación con Simeone tras su decisión de abandonar la capital. Pero, después de varios meses, el nuevo primer entrenador encontró su reto. Germán 'Mono' Burgos firmó con un club histórico como Newell's y debutó como número uno del banquillo.