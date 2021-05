Javier Tebas: "A Florentino Pérez no se le ganan nunca los pulsos"

La Superliga Europea sigue en el centro del foco de los ataques de Javier Tebas. El presidente de LaLiga ha vuelto a cargar contra este proyecto durante los Desayunos de Europa Press de este martes, pero también contra la idea de Mundial de Clubes que tiene la FIFA. El responsable de la patronal de equipos de fútbol profesionales españoles no se fía de Gianni Infantino y cree que será la siguiente amenaza, ya que no espera que desde estas entidades asociadas a la Superliga vuelvan a intentar imponer su idea en un tiempo.

Eso sí, lo que ahora se esperan son sanciones y Tebas no es ajeno a ello. "Respeto la autonomía de la UEFA y debe tomar una decisión según sus estatutos. Lo que hagan será con base jurídica suficiente. La UEFA no puede quedar pasiva ante esto y tampoco LaLiga. Tenemos que poner mecanismos de protección para que no vuelva a ocurrir", concretó el presidente de LaLiga, que descarta sanciones dentro de su marco de actuación pero no a nivel europeo.

"Gravina es el presidente de la Federación italiana y tiene una configuración similar a la de aquí. Nosotros no tenemos capacidad normativa para sancionar a nadie para no dejar competir. Tenemos que afrontar el futuro. Pertenecen a un órgano de derechos audiovisuales y de estrategias y el Madrid estaba ahí y trabaja en una Superliga. Nos tendremos que proteger. ¿Es leal tener información de las negociaciones de los derechos audiovisuales y estar trabajando en la Superliga?", argumentó sobre esa posible sanción en Italia a la Juventus.

. @Tebasjavier: "A Florentino Pérez no se le puede ganar un pulso; entiende otro modelo de industria del fútbol. Detrás estaba Gianni Infantino, y se lo dije en el Congreso de la UEFA" #EPDesayunoTebas pic.twitter.com/w040XRrmoo — EP Deportes (@EPdeportes) May 11, 2021

También tiene claro que esta batalla que ha encarnado contra el presidente del Real Madrid no es tan fácil de ganar. "A Florentino Pérez no se le gana nunca los pulsos, parece mentira que no le conozcáis. Florentino tiene todos mis respetos, pero tiene un concepto del fútbol que pone en riesgo. El pulso no lo hemos terminado de ganar porque detrás está Infantino y se lo he dicho personalmente que él estaba detrás. Siempre nos estamos enfrentando a proyectos de barra de bar si hace el Mundial de Clubes de Infantino y quieren reducir el número de equipos en las ligas", explicó Tebas.

Economía

A pesar de la pandemia, Tebas sigue defendiendo que la salud del fútbol español es buena. "El fútbol no va a la ruina ni mucho menos. Somos un sector que no ha pedido ningún rescate y hemos cumplido con nuestra obligación de los impuestos. Esto demuestra nuestra solvencia. Hay temas muy puntuales, como el Barcelona u otros grandes clubes, pero no existe riesgo financiero. Y esto no es igual en otras grandes ligas, que no tienen un control económico y hace que tengan una situación complicada", puntualizó el presidente de LaLiga.

