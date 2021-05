La Generalitat, molesta con la fiesta del Barça: "Se saltaron el protocolo, deberían dar más ejemplo"

Los jugadores del FC Barcelona han cometido un error tras otro en las últimas horas. Desde que se les ocurrió hacer una comida multitudinaria en plena pandemia, con decenas de restricciones y con la gente pasándolo mal, no solo por el virus, sino por no poder salir, juntarse con familiares y amigos y por vivir esta pesadilla que no acaba, la plantilla del Barça con Messi a la cabeza pegó un patinazo inadmisible.

Esta famosa fiesta ha ocupado ya muchas páginas de medios y muchos minutos de televisión y sigue sin saberse a ciencia cierta qué va a pasar después de semejante despropósito que fue retransmitido en directo minuto a minuto y en el que no se paró de ver un ir y venir de coches, música a todo volumen con un profesional del gremio y un servicio que suministró la comida para todos los presentes, la plantilla con sus respectivas parejas.

Es por ello por lo que muchos no dan crédito cuando se habla de la famosa 'burbuja' de equipo del Barça, porque no entienden como también las parejas, el disc-jockey y el grupo de profesionales que se encargaron del almuerzo también forman parte de esa famosa 'burbuja'. Además, esta historia empieza y acaba con las restricciones que imperan en Cataluña, y en muchas otras partes de España, donde se prohíben las reuniones de más de seis personas. La realidad es que en casa de Messi, haya o no haya espacio, había más de cuarenta.

Messi lanzando a portería Reuters

Por todos estos motivos, no se entiende como después de las muchas informaciones que han surgido sobre el tema, todavía no haya salido alguien de la plantilla, o aunque fuera a través del club, para pedir perdón o asumir un error que es incuestionable y que refuerza esa vieja versión de que los futbolistas viven en su mundo ajenos a todo, incluso a aunque lo hagan con pruebas de antígenos y PCR cada dos días y aunque compartan vestuario y entrenamientos cada mañana, porque esto va de respetar la ley que, guste más o guste menos, es una y no se puede cambiar a conveniencia.

La Generalitat opina

Ahora se ha conocido también, en parte, la opinión de la Generalitat de Cataluña por parte de su Conseller de Interior, Miquel Sàmper, que en una entrevista con el diario Ara, ha cargado duramente contra la plantilla del FC Barcelona: "Es evidente que se saltaron el protocolo anticovid. Se podría haber cuestionado si hubieran sido solo los jugadores, en tanto que son burbuja porque entrenan cada día juntos, pero claro, esta burbuja se rompió por el hecho de que había familiares".

Camp Nou vacío FC BARCELONA

Para Sàmper, más allá del riesgo sanitario y el riesgo hacia la competición de La Liga, que lo había aunque en un porcentaje muy reducido debido al enorme control al que están sometidos los futbolistas, lo preocupante es la imagen que dan a la sociedad ante la que se muestran indolentes con lo que está pasando por el mero hecho de ser futbolistas profesionales y personajes famosos: "Aquí lo que es relevante es la gente de trascendencia pública debería dar más ejemplo y esto nos lo aplicamos todos".

Por último, el Conseller no quiso dar una opinión muy severa sobre la posible sanción, pero aseguró que la investigación está en curso y que ya ha habido movimientos: "Entiendo que la multa sería para todos, pero esto es algo que se está instruyendo porque uno puede haber montado la fiesta, pero si tú vas, sabes perfectamente que no lo puedes hacer. Me consta que el Govern ha hablado con el club".

