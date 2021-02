Bellerín: "Es imposible que un futbolista confiese que es homosexual"

Héctor Bellerín es un jugador muy excéntrico y esto le pone siempre en el foco. El jugador del Arsenal se ha metido en más de un charco por enseñar sus preferencias a la hora de vestir, cómo piensa sobre algunos temas y tener una vida que trasciende los campos de fútbol. El lateral ha sido protagonista este fin de semana y no por el partido entre los londinenses y el Manchester City. Ha concedido una entrevista en The Times donde ha hablado sobre la homofobia que hace que este deporte aún no esté preparado para asimilar que los futbolistas confiesen su homosexualidad.

"Es imposible que un futbolista se declare homosexual. Algunos aficionados no están preparados. En el rugby los hinchas lo acabaron respetando, pero la cultura del fútbol es diferente. Revelar que eres homosexual puede ser muy desagradable", explica el lateral derecho. Bellerín ya se ha mostrado muy crítico con esta situación en el pasado, hasta el punto de cerrar sus cuentas de redes sociales por los insultos que recibía.

El jugador del Arsenal ha detallado algunos de ellos. "La gente me ha llamado lesbiana por dejarme el pelo largo y he recibido otros muchos insultos homófobos, algunos en los estadios, pero la mayoría de ellos en las redes sociales. He aprendido a protegerme de ello, pero puede llegar a afectarte. De vez en cuando tienes dudas. La gente debería poder expresarse, se es más feliz así", señala el futbolista de la selección española.

Héctor Bellerín con el Arsenal. Foto: Instagram (@hectorbellerin)

Tan implicado está que reconoce que habla con aficionados del Arsenal que son homosexuales y que se agrupan bajo el grupo 'Gay Gooners'. "Estoy teniendo conversaciones con ellos y, a veces, van a un pub del Arsenal y tienen problemas con otros fanáticos del Arsenal porque llevan una bufanda de su peña o algo así. Lo que, para mí, es una locura. Todos somos parte de la misma familia", señala en esta entrevista en The Times.

Bellerín asegura que nunca se ha encontrado en un vestuario donde le hayan revelado que un futbolista es homosexual. "Nadie ha oído hablar de nadie. Yo diría que si hubiera alguien que conociera a alguien, lo mantendrían en silencio de todos modos. Por el bien de esa persona, tratando de protegerla. De alguna manera es un tema tabú. Podemos tener charlas en el camerino sobre todas estas cosas, pero nunca he oído que nadie admita su homosexualidad", sentencia el defensa.

Polémica en Alemania

Todo esto llega después de unas más que polémicas declaraciones de Philipp Lahm en Alemania. El lateral derecho aconseja en su autobiografía a aquellos futbolistas que sean homosexuales no desvelar su orientación sexual, no solo en público, si no también ocultársela a sus compañeros de equipo así como a sus rivales. "Tendrían que soportar insultos y difamaciones, ¿quién lo aceptaría?", expone Lahm sobre esta cuestión.

Mientras, una declaración que han firmado más de 800 personas del mundo del fútbol alemán en la revista 11 Freunde apoyando que los homosexuales hagan pública su orientación sin temor a cualquier represalia está dando la vuelta al mundo como ejemplo de afrontar esta situación.

