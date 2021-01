Griezmann: "Estoy jodido, enfadado y molesto por perder la final"

Otro año sin Supercopa de España. Si en 2020 el Barcelona cayó en semifinales frente al Atlético de Madrid, ahora el conjunto azulgrana ha perdido en la final ante el Athletic. Una final que se decidió en la prórroga después de que Villalibre pusiese el 2-2 en el marcador en el minuto 90 de partido, para que Iñaki Williams inclinase la balanza a favor de los leones.

Por parte del Barcelona, el gran protagonista de la final fue un Antoine Griezmann que fue el autor de los dos goles marcados por el equipo azulgrana en La Cartuja. El delantero francés también fue el encargado de dar la cara ante el micrófono de #Vamos cuando Gil Manzano señaló el final del encuentro.

La primera pregunta se refirió a cómo se encontraba tras perder la final de la Supercopa de España. "Jodido, enfadado y molesto. Tengo todos los sentimientos malos que se pueden tener tras perder una final", comenzó diciendo el delantero francés, todavía sobre el césped del campo de Sevilla.

El jugador puso como una de las claves del partido el estilo que en pocos días ha implantado Marcelino García Toral en su equipo: "Ya sabíamos que los equipos de Marcelino presionan muy bien. Hemos cometido muchos errores de estrategia. Ellos han jugado muy bien y han trabajado mucho".

No quiso echar balones fuera, sino que hizo autocrítica y señaló los errores que habían cometido los suyos y que acabaron condenando al Barça ante el Athletic: "Hemos defendido mal, no hemos hablado en las faltas. Son detalles importantes. Cuando sale el balón o cuando hay que empezar a correr, alguien tiene que gritar".

Expulsión de Messi

El Barcelona se quedó con diez en el último suspiro del encuentro. Leo Messi agredió a Asier Villalibre y Gil Manzano, después de ser avisado por el VAR y revisar las imágenes en el monitor, enseñó la cartulina roja al delantero argentino, quien cumplirá sanción en La Liga. "No he visto la jugada. No sé lo que ha pasado", dijo Griezmann sobre lo sucedido.

