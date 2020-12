Laporta: "No llegaremos a lo que puedan ofrecer a Messi otros clubes"

Joan Laporta sigue poniendo ladrillos de su candidatura a la presidencia del FC Barcelona. El que fuera máximo responsable del club entre 2003 y 2010 está presentando su proyecto por el resto de España y este miércoles ha concedido una entrevista a Radio MARCA en la que ha desarrollado varios puntos de su propuesta. Sobre todo, hay un nombre sobre el que los aficionados culés quieren conocer qué pasará con él: Leo Messi.

El precandidato ha sido muy claro y honesto desde que ha hecho oficial su candidatura y, aunque cree que le puede convencer para que renueve, sabe que no será sencillo. "Vamos a utilizar todas nuestras artes para que Messi se quede con nosotros. Leo no se basa solo en el dinero. Será una buena propuesta económica, pero no llegaremos a lo que puedan ofrecer otros clubes. Con Leo tengo muy buena relación. Él quiere al Barça. Estoy convencido de que está deseando que el nuevo presidente le haga una propuesta", explicó Laporta.

El excéntrico candidato sabe que uno de los puntos fuertes de su proyecto es el hecho de que con Leo ha tratado antes y de que tengan buena relación. "La venta de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid tuvo otras circunstancias, el caso de Leo es singular. Sería uno de los pocos jugadores como Pelé que solo ha jugado en un equipo. Se va a basar sobre todo en un equipo competitivo que pueda ganar la Champions. Si yo hago esta propuesta la voy a cumplir, tengo la suerte de tener la credibilidad de Leo", expuso el catalán que estrenó este martes una lona gigante en la capital de España.

Precisamente, también comentó la repercusión que está teniendo este movimiento electoral. "Ha sido una acción de campaña que ha tenido su impacto. Tengo que felicitar al director de campaña, fue idea suya. Está dirigida a los socios del Barça. Madrid es zona electoral y teníamos que venir. Ha sido una acción bonita, desde la buena fe, tiene un punto de ironía, es simpática", argumentó un Laporta muy orgulloso de su acción.

El pasado

A Laporta le pesa su anterior etapa en el club. En cualquier caso, ha querido marcar diferencias. "En 2003 la situación también era muy delicada y conseguimos darle la vuelta. Dejamos un legado muy bueno en todos los sentidos. Yo soy el mismo, nunca he dejado de ser así. Lo que pasa es que muchos se acordarán más de mí celebrando victorias, que también lo haré. No sin antes trabajar, trabajar y trabajar. No se puede gestionar desde el rencor. Voy a trabajar con todas mis fuerzas para que el Barça sea optimismo para todas las personas", expuso el precandidato.

Laporta lo intentó en 2015 siendo derrotado por Bartomeu, aunque cree que no es la misma situación. "En 2015 lo que pasó es que ganamos el Triplete. Me presenté para confortar modelos. En el peor escenario saqué un muy buen resultado y ahí empezó mi campaña de 2020. Me gusta ganar y tengo una propuesta en base a mi experiencia para cambiar la dinámica que vive hoy el club. Yo ya lo he hecho, sé cómo se puede hacer y espero que me voten para volverlo a hacer", desveló el catalán.

