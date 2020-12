Font responde a Laporta y su pancarta: "Joan, esto es de puto amo, pero..."

No cabe duda de que la imagen del día en este martes 15 de diciembre la protagoniza Joan Laporta y su gran lona que ha situado en Madrid. Un claro movimiento de propaganda para potenciar su campaña a las elecciones a la presidencia del Barça que no ha pasado discretamente para el resto de precandidatos. Sobre todo, para el que se presupone como su gran rival: Víctor Font. No ha hecho esperar su respuesta al ingenio del equipo del que ya fuera máximo responsable de la entidad azulgrana.

"Escucha, Joan. Estoy viendo esto de la pancarta y la verdad es que en estos temas eres el puto amo. Pero con pancartas, ni ganaremos la Champions, ni haremos un estadio nuevo, ni resolveremos el problema de deuda del club. Por lo tanto, a contrastar proyectos y nos veremos el día 24", esgrimió un Font que ha querido ser contundente con este movimiento que ha puesto a Laporta abriendo las portadas de todos los digitales.

Arranca el pique dialéctico entre los favoritos a liderar la nueva Junta Directiva. Font quiere dejar claro que su proyecto, sin este tipo de excentricidades, es mucho mejor pensando en los principales problemas de la entidad azulgrana. Ha venido a calificar este movimiento de fuegos artificiales, ya que entiende que lo importante es explicar al socio qué medidas va a llevar a cabo para solucionar los frentes abiertos en Can Barça.

"Jan, en això ets el putu amo Però amb pancartes, ni guanyarem Champions, ni farem un estadi nou ni resoldrem el deute del Club. Per tant, a contrastar projectes i ens veiem el dia 24"#sialfutur pic.twitter.com/ULYZhNXkND — Víctor Font: Sí al Futur (@sialfutur) December 15, 2020

Laporta, mientras tanto, también ha mandado su mensaje particular con respecto a estos problemas. "Vuelvo para que volvamos a estar 'tritranquilos' y conseguir muchas Ligas, Champions, Supercopas y Mundiales de Clubes". Además, ha transmitido tranquilidad con respecto a la renovación de Messi y ha dejado claro que hará "todo lo posible para que Leo se quede". "Messi ha demostrado en muchas ocasiones que ama al Barça y me gustaría que esperara y escuchara nuestra propuesta", argumentó el que fuera presidente culé.

