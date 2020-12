Klopp y el motivo más insólito que le han planteado en su carrera para renovar un contrato

Jürgen Klopp ha encontrado en Liverpool su hábitat perfecto. Tiene un equipo hecho a su medida, con grandes jugadores a los que ya ha hecho campeones de todo. Además, tiene a una afición que le adora y que se siente perfectamente identificado con su técnico y con la filosofía de equipo que ha creado.

Además, Klopp ha demostrado ser garantía de títulos en los años que lleva en Liverpool. Los más importantes, sin duda, la Champions League ganada hace ya casi dos años y la Premier League conseguida la pasada temporada tras una temporada en liga casi perfecta. Los reds llevaban más de 30 años sin levantar el título más prestigioso de Inglaterra y con la llegada de Jürgen Klopp lo han vuelto a hacer.

Este año, las cosas no están fluyendo igual de bien que el curso pasado. A pesar de eso, el Liverpool sigue siendo uno de los equipos más en forma y más temidos del fútbol europeo, y eso es algo que hacía mucho tiempo que no pasaba. Se sitúan segundos en la Premier League, en plena pelea con el Tottenham de Jose Mourinho, y en Champions han conseguido terminar primeros de grupo por lo que, a priori, tendrán un cruce más cómodo.

Los jugadores del Liverpool celebran un gol en la Champions League 2020/2021 Reuters

Por todas estas razones, en Liverpool son felices con Jürgen Klopp y él es feliz allí. Se le nota en su semblante, en su rostro y en el buen humor que suele mostrar cuando no está concentrado al máximo en los partidos de su equipo. En rueda de prensa, sus bromas y sus momentos graciosos ya son algo habitual.

A pesar de que hace unos días tenía un momento complicado analizando las virtudes y la valía del Brexit para Inglaterra, en esta ocasión Klopp ha despachado con mucho más humor la extraña pregunta de un periodista que creía saber cuando terminaba su contrato con el Liverpool, pero que no lo tenía totalmente confirmado.

El periodista creía saber cuál era la razón estrella por la que Klopp podía decirle al Liverpool que merecía o, mejor dicho, que debía renovar su contrato con el conjunto de Anfield. Y ese motivo no residía en otro aspecto que en la afición del equipo inglés y los efectos de la terrible pandemia que asola a la sociedad.

La renovación de Klopp

"El año perdido para los aficionados ha sido un año muy importante para el Liverpool y para ti", comenzaba el periodista. " ¿Te hace pensar en que tu contrato termina en dos años y medio y al perder este año ahora quieres recuperarlo? ¿Piensas en ello?".

Klopp, durante un partido del Liverpool Reuters

Jürgen Klopp, al escuchar la pregunta, rompió a reír. Las carcajas del técnico alemán fueron realmente sonoras, ya que la cuestión le hizo verdadera gracia. Sin embargo, lo que no esperaba el periodista era que quien le iba a contestar no era Klopp, sino la persona del club que lo acompañaba en la rueda de prensa.

"Para empezar tu contrato es más largo de dos años y medio", decía esa persona. "¿Cuál es la duración de mi contrato?", preguntaba Klopp. Y la respuesta fue clara: "Tres años y medio". En ese momento, Klopp sí se dispuso a responder a la pregunta que ya había creado un momento muy cómico: "Es un punto de vista muy interesante, pero todavía no he pensado en ello. Tengo suficientes cosas para pensar que cuándo finaliza mi contrato. En realidad es muy interesante, aunque no he pensado en ello ni lo voy a pensar". Así finalizaba Klopp, con una sonrisa y con mucha sorpresa.

