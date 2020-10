Marcos Llorente: "Me quedaría con Lewandowski para el Atlético de Madrid"

Este miércoles el Atlético de Madrid visita el Allianz Arena para enfrentarse al Bayern Múnich. El conjunto rojiblanco viene de ganar en La Liga y ahora le toca el turno de iniciar una nueva participación en la Champions League. Marcos Llorente ha hablado sobre todo ello en un encuentro telemático con los periodistas.

La Champions para el Atleti

"Una oportunidad de competir. Es una competición muy bonita y que a todos nos gusta ganar, pero no muchos tienen la suerte de hacerlo. Nosotros, cada edición, salimos a competir cada partido e intentar llegar lo más lejos".

Aportación de Luis Suárez

"Sí, está claro que vamos a dar un salto. Luis es un grandísimo jugador que ha estado muchos años a un altísimo nivel. Estamos encantados de poder tenerlo con nosotros. Estoy seguro de que nos va a ayudar muchísimo y nos va a dar un salto de calidad que en competiciones como esta siempre ayuda".

¿Atacante o centrocampista?

"Me veo como jugador. Con tal de salir de jugar me da igual dónde jugar. Normalmente, lo estoy haciendo más adelante, de banda o de delantero, pero hay veces que me toca jugar un rato de mediocentro. Me adapto a cualquier posición y, con tal de ayudar al equipo, no me importa jugar en un lado o en otro".

Opinión sobre el Bayern

"Nosotros tenemos respeto a todos los rivales. Actualmente es el mejor club del mundo. Lo ha demostrado ganando la edición anterior y la Supercopa. Es un rival muy duro al que obviamente le tenemos respeto, pero nosotros tenemos nuestras armas. Ya hemos demostrado que podemos batir a cualquier equipo y este miércoles trabajaremos para ello".

Marcos Llorente, en un entrenamiento del Atlético de Madrid EFE

Desajustes defensivos

"Sí. Estos partidos se deciden en situaciones así. No se tienen tantas ocasiones y, por eso, tanto en ataque como en defensa hay que estar muy efectivos. Hay que intentar que ellos tengan las menos posibles y tú crear ocasiones y poder hacer gol. Va a ser un partido muy duro, muy complicado y hay que intentar conceder lo menos posible porque el Bayern Múnich ya ha demostrado que como dejes espacios o cometas errores, te machacan".

Matagigantes

"Está claro que a todos los jugadores les gusta jugar contra equipos grandes. Cuanto más nivel tengan, cuantas más expectativas tengan, es mejor porque uno se motiva, se viene arriba. Así pasó con el Liverpool, tanto en casa como allí, hicimos grandes partidos y, al final, acabamos derrotando al vigente campeón entonces. El Bayern Múnich es un rival muy duro, actualmente el mejor equipo del mundo, y nos tocará otra vez remar todos juntos y luchar para sacarlo adelante".

Lista de España para la Eurocopa

"Tengo opciones, como todos los jugadores españoles. No suelo pensar mucho en eso. Me dedico al día a día, a pensar en mi club, que es lo más importante. Hacerlo bien en tu club te lleva a lo otro, que es un grandísimo premio, si no el máximo de un futbolista. Es algo que no me reconcome mucho, pero sé que está ahí y es para lo que luchamos y trabajamos todos".

Contrarrestar el fútbol del Bayern

"Esa pregunta es para el míster, que es el que se encarga de esos temas. Está claro que tiene que salir un partido perfecto. Nosotros tenemos que estar al cien por cien, muy concentrados, luchando todos juntos. De las cosas más tácticas se encarga el míster. Ya estamos trabajando en ello y estoy seguro de que el día del partido lo tendremos todos claro y saldrá un buen partido".

La Copa de Europa y su familia

"Cuando mi tío-abuelo (Gento) ganó esas copas, yo ni había nacido. Eso me queda un poco atrás. Es un orgullo que él haya levantado tantos títulos. Sería la bomba que yo hiciese lo mismo. Ellos son muy importantes para mí. Es un privilegio poder tenerles como familia. En momentos me han ayudado mucho y me han llevado por el buen camino".

¿Cómo lleva no ser titular?

"Todo el mundo quiere ser titular y, si cree que lo merece y no lo es, está jodido. El míster es el que decide qué es lo mejor para el equipo. Si en ese momento no piensa en ti no te queda otra que respetarlo y esperar a que te dé la oportunidad para aprovecharla, como siempre he hecho durante toda mi vida".

Exigencias

"Las exigencias de fuera nosotros no las tomamos muy en cuenta. Nosotros nos exigimos al máximo, no necesitamos que nadie de fuera nos exija. Nosotros mismos nos exigimos el máximo y eso es lo que intentamos hacer. No creo que ningún equipo se exija la mitad. Este año es un gran año. Han venido futbolistas que nos van a hacer mejor equipo, que nos van a hacer creer. Es lo mismo de siempre, hay que ir partido a partido. Cuando las cosas van bien no hay que venirse arriba y cuando las cosas van un poco mal, tampoco hay que hacer caso de todo lo de fuera. Tenemos que hacernos fuertes nosotros dentro y así es como sacamos adelante siempre cada temporada los resultados y esta va a ser lo mismo".

Luis Suárez celebra con Marcos Llorente su primer gol con el Atlético de Madrid Reuters

Gol de la victoria en la final de la Champions

"Todavía ni me lo planteo. Para eso primero hay que llegar a la final y pasar todas las eliminatorias y es algo muy complicado. Si nos ponemos a soñar, sería mi gran sueño por conseguir, una felicidad inmensa y ojalá se pueda cumplir".

Un jugador del Bayern

"Con Lewandowski. Es el goleador del equipo. No para de hacer goles. La temporada pasada y esta sigue igual. Es, si no el mejor, uno de sus mejores jugadores y habrá que tenerle muy en cuenta el miércoles".

Adaptarse al mensaje de Simeone

"Sí. Cuando cambias de club siempre cuesta adaptarse. El míster también es un entrenador especial, muy metódico, que tiene las cosas muy claras. Al principio cuesta adaptarse a los nuevos compañeros, a las nuevas ideas del míster, pero entre el cuerpo técnico y los jugadores te lo hacen muy fácil y enseguida aprendes un poco lo que el Atlético de Madrid. El míster siempre te da muchas ideas sobre la fortaleza mental, sobre la actitud. Tanto el míster como su cuerpo técnico son muy enérgicos, muy agresivos. No dejan que nos relajemos ni un momento y así se ve reflejado en el campo".

Aspirante a Liga y Champions

"Si un equipo no sale a por el título de Liga o de Champions, no tiene sentido. Nosotros salimos a competir por todos los títulos y, dependiendo un poco de la situación, algunos se conseguirán y otros no, pero nosotros siempre salimos a por todos los títulos".

