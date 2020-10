Lopetegui: "Cuesta mucho ganar la Champions League y es el premio a la campaña que hicimos"

El Sevilla debuta en la Champions League 2020/2021 ante el Chelsea, el gran rival de su grupo para acabar en la primera plaza. El conjunto hispalense llega al encuentro como el vigente campeón de la Europa League, pero Julen Lopetegui no se confía, más aún después de caer derrotados frente al Granada.

El técnico de Asteasu ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido y ha analizado a su rival: "Es un equipo top y más después de este verano. Tiene una idea atractiva y con una vocación ofensiva importante". Pero avisa a los de Lampard al asegurar que aunque son un equipo que quiere la pelota, ellos "también".

Lopetegui no ha obviado que la Champions League despierta mucha ilusión en el club y en el vestuario, mientras que ha señalado que hay que tener paciencia con Óscar Rodríguez: "Está trabajando bien y va a tener sus momentos, seguro que será importante".

Derrota ante el Granada

"Estamos ilusionados y con ganas de que llegue el partido. Es la máxima competición por equipos del mundo y ante un rival grandioso como el Chelsea, que ha batido todos los récords de inversión con jugadores muy buenos y un entrenador que conoce muy bien la idiosincrasia del club. Tenemos la ambición de hacer un gran partido".

Análisis del Chelsea

"Es un equipo top y más después de este verano. Tiene una idea atractiva y con una vocación ofensiva importante. El Chelsea quiere tener la pelota y nosotros también, son diferentes tipos de jugador, pero la idea es la misma, ser protagonistas. Siempre tratamos de llevar el peso del partido, a veces lo conseguimos y otras no".

Frank Lampard, en el Liverpool - Chelsea de la final de la Supercopa de Europa 2019 Reuters

Ilusión por la Champions

"Cuesta mucho ganar la Champions y es el premio a la campaña que hicimos. La única manera de disfrutar es yendo al máximo, teniendo la ilusión de ser protagonistas. Tenemos un rival extraordinario en todos los sentidos, nos obligará a estar a nuestro máximo nivel. El Chelsea es un gran equipo, tiene grandes jugadores y ha jugado puntualmente de manera sensacional. Tenemos que ser un equipo en todas las líneas".

Rendimiento de Rakitic

"No hago valoraciones personales de mis jugadores en público. No hay dos jugadores iguales, Ivan está conociéndonos y tiene la mejor predisposición. Nos va a ayudar sin ninguna duda. No le añadiría presión excesiva por ser quién es o por venir de dónde viene".

Estado de Idrissi

"Está lesionado y no se entrena con el equipo desde que llegó. Hasta que no esté bien no lo podrá hacer"

Luuk De Jong y Jules Koundé celebran el gol del Sevilla en la jornada 5 de La Liga Reuters

Pretemporada del Sevilla

"Evidentemente, la pretemporada si algún equipo la ha tenido anormal podemos levantar la mano. Lo hemos dicho desde el principio, no vale de nada mirar el contexto. Hemos sido los que menos vacaciones hemos tenido de todo el panorama y hay que adaptarse a la realidad. Eso nos ayudará competir al máximo nivel. Toca la Champions y arranca ante uno de los candidatos a poder ganarla, como es el Chelsea. Tenemos que centrarnos en hacer un gran partido".

¿Cómo está Óscar Rodríguez?

"Está trabajando bien y va a tener sus momentos, seguro que será importante. Ahora vienen muchos partidos consecutivos y necesitaremos de todo el mundo. Sin ninguna duda Óscar nos ayudará".

[Más información: El Granada aprovecha el regalo de Jordán y Yangel Herrera noquea al Sevilla]