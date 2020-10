Yuri Berchiche confirma ser el caso de positivo por coronavirus en el Athletic

Malas noticias para el Athletic Club que ha comunicado que uno de los integrantes de su plantilla ha dado positivo por Covid-19 en los últimos test PCR a los que fue sometida este jueves la plantilla rojiblanca. El afectado, tal y como indica la entidad rojiblanca, "se encuentra en buen estado de salud y cumpliendo el protocolo sanitario de aislamiento en su domicilio".



El resto de miembros de la plantilla del Athletic dieron negativo en esa prueba PCR realizada ayer y hoy, viernes, han resultado también negativos en los test de antígenos realizados en Lezama.

El club, tras conocer el caso positivo de uno de sus jugadores, puso desde el primer momento en marcha el protocolo sanitario pertinente tener la situación bajo control y poder cumpir con las ordenanzas tanto de LaLiga como de las autoridades sanitarias para estos casos.

Minutos más tarde de conocerse el positivo de uno de los jugadores del Athletic durante este parón del fútbol nacional por la presencia de partidos internacionales de selecciones, el jugador afectado, Yuri Berchiche, hacía pública su identidad y que se trataba de él el jugador que había dado positivo en las últimas pruebas realizadas en el club.

Yuri en un partido con el Athletic frente al Granada Twitter (@yuriberchiche)

El jugador informaba así a todos sus seguidores y a los del Athetic a través de un breve comunicado en sus redes sociales, evitando también así especulaciones sobre otros compañeros. Se trata de un nuevo caso de positivo en el conjunto rojiblanco, que ya registro varios casos con anterioridad.

"Hola a todos, esta mañana me han comunicado que tras las pruebas PCR realizadas ayer he dado positivo por Covid-19. Afortunadamente, no tengo ningún sínotma y tanto yo como mi familia nos encontramos muy bien". Así comenzaba su comunicado Yuri en el que confirmaba la noticia de que el exjugador del PSG había sido el damnificado por esta mala noticia.

Yuri pasó a detallar cual será el plan llevado a cabo los próximos días en los que tendrá que estar en aislamiento absoluto hasta completar su proceso de cuarentena y poderse realizar los pertinentes tests que arrojen los resultados negativos necesarios para reincorporarse con el resto del equipo.

"Durante unos días me tocará mantenerme aislado y seguir las medidas sanitarias correspondientes como he hecho hasta ahora. Tocará trabajar desde casa para volver lo antes posible con mis compañeros".

Espera volver pronto

De esta forma confirmaba Yuri sus buenas sensaciones a pesar de dar positivo, transmitiendo que podrá empezar a trabajar y a ejercitarse en solitario, seguramente en su residencia, para así no perder la forma y poder regresar con sus compañeros sin haber perdido demasiado ritmo de competición.

Yuri se ejercita en Lezama Twitter (@yuriberchiche)

La buena noticia para el Athletic, además de que el jugador y su familia se encuentren en perfectas condiciones, es que este positivo se ha producido en un momento en el que no hay competición, por lo que Yuri podría no perderse ningún partido del equipo bilbaíno si todo avanza bien, recuperándose antes de que termine el parón de selecciones y de que regrese de nuevo La Liga. El próximo compromiso del Athletic será el día 18 de octubre frente al Levante.

